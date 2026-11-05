مجلس الشباب المصري يكلف النقيب ببعضوية برنامج حقوق الإنسان

مجلس الشباب المصري يكلف المستشار حسام النقيب بعضوية هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مع التركيز على محافظة أسيوط والصعيد.

أعلن مجلس الشباب المصري رسميًا عن تكليف المستشار حسام النقيب ، مستشار العلاقات الحكومية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، ببعضوية هيئة مكتب البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان. يأتي هذا القرار في إطار التوجه الاستراتيجي للمجلس نحو تدعيم البنية المؤسسية لبرامجه الوطنية، والاستفادة من الكفاءات المتخصصة لتوسيع نطاق العمل الحقوقي والتنموي. يهدف التكليف الجديد إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية، مع تركيز خاص على محافظات أسيوط ومحافظات الصعيد.

آليات العمل التطويري للبرنامج

يعكس هذا التكليف حرص مجلس الشباب المصري على تطوير آليات عمل البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، الذي يُعد من المبادرات المؤسسية الرامية إلى نشر الثقافة الحقوقية وبناء قدرات الشباب. يسعى البرنامج إلى تعزيز الوعي بالحقوق والحريات والواجبات، وربط هذه المفاهيم بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مباشرة. يندرج هذا النشاط في إطار متكامل مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يعزز من فعالية الدور المؤسسي على المستوى المحلي.

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الخبرات المؤسسية والمهنية للنقيب

يتسم المستشار حسام النقيب بخبرات مهنية وأكاديمية متنوعة تعزز فرص التعاون المؤسسي، حيث يشغل حاليًا عضوية مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة تسويق الخدمات الجامعية. تعمل هذه المناصب المتعددة على فتح مسارات جديدة للشراكة بين البرنامج والجامعات والمؤسسات الوطنية، مما يضمن الاستفادة المثلى من خبراته في تطوير التعاون. يمثل انضمامه لهيئة مكتب البرنامج إضافة مهمة للنظر إلى قدرته على المساهمة في تعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة، ومؤكدا أن المجلس يحرص على أن تضم هياكل برامجه الوطنية شخصيات تمتلك الخبرة المهنية والرؤية المجتمعية والقدرة على تحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.

رؤية رئيس المجلس للأثر المجتمعي

أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التكليف يأتي ضمن توجه المجلس للاستثمار في الكفاءات الوطنية القادرة على إحداث تأثير حقيقي في مجتمعاتها المحلية. مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات العمل الحقوقي، والانتقال من التوعية التقليدية إلى برامج أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين وأولوياتهم. وأوضح ممدوح أن التحدي الحقيقي في نشر ثقافة حقوق الإنسان لا يتعلق فقط بحجم الأنشطة والفعاليات، بقدر ما يتعلق بالقدرة على الوصول إلى المواطن وتبسيط المفاهيم الحقوقية وتحويلها إلى معرفة تساعده على فهم حقوقه وممارسة مسؤولياته.

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التركيز على محافظات الصعيد

أوضح رئيس مجلس الأمناء أن مجلس الشباب المصري ينظر إلى محافظات الصعيد باعتبارها جزءًا أساسيًا من خططه للتوسع في تنفيذ البرامج الوطنية، مشددًا على أن تعزيز الحضور المؤسسي لا يتحقق بمجرد إنشاء هياكل تنظيمية جديدة. أكد أن النجاح يعتمد على بناء شراكات فاعلة مع الجامعات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات المحلية التي تمتلك القدرة على التواصل والعمل الميداني. يستهدف البرنامج الوطني للإسهام في إعداد كوادر شبابية واعية بحقوقها وواجباتها، وتوسيع نطاق التثقيف الحقوقي خاصة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص.

الخطوات القادمة والتعاون المستقبلي

من جانبه، أعرب المستشار حسام النقيب عن اعتزازه بثقة مجلس الشباب المصري، مؤكدًا أن انضمامه لبرنامج تابع لمؤسسة ذات صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يمثل مسؤولية مهنية ومجتمعية. أشار النقيب إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجامعات والمجتمع المدني، لافتًا إلى دور الجامعات المحوري في إعداد كوادر شبابية مؤهلة. يتطلع النقيب خلال المرحلة المقبلة إلى المساهمة في تعزيز حضور البرنامج بمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد، وتوسيع مجالات التعاون بما يتيح فرصًا أكبر للشباب للمشاركة في الأنشطة الحقوقية والتنموية.