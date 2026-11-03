مجلس الوزراء: ترشيد استهلاك الوقود يشمل الوزارات لا المنازل

مجلس الوزراء يؤكد أن ترشيد الوقود يهدف لخفض أحمال الوزارات الحكومية وليس البيوت، مع استمرار مبادرات الدعم وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

أكد المستشار محمد عادل ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن استراتيجية ترشيد استهلاك الوقود في مصر تتركز بشكل حصري على الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تطال استهلاك الأسر ال مصر ية في المنازل.

وأوضح المتحدث الرسمي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" الذي يبث عبر قناة صدى البلد، أن الاجتماع المركزي للجنة المعنية بإدارة الأزمات عُقد اليوم لدراسة سبل تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والدواء لتلبية احتياجات المواطنين.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

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أشار المستشار محمد عادل إلى توفر احتياطيات كافية من السلع الاستراتيجية تكفي المتوسط لمدة ستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة لتأمين احتياجات السوق المحلي. ولفت إلى وجود 30 سلعة يتم عرضها بأسعار مخفضة بنسب تصل إلى 20 في المئة كجزء من المبادرات الحكومية المستمرة، والتي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وحماية الفئات الأكثر احتياجاً من تقلبات الأسواق المحلية والعالمية.

العوامل المؤثرة على أسعار الوقود عالمياً

عزا المتحدث الرسمي ارتفاع الأسعار في قطاع الطاقة إلى العوامل العالمية، مشيراً إلى أن أسعار البنزين والغاز الطبيعي تشهد ارتفاعات مستمرة، حيث يتجاوز سعر البرميل حالياً 110 دولارات. ولفت إلى أن هذه الارتفاعات في أسعار النفط استمرت لمدة 8 أشهر متتالية، مما يؤثر بشكل مباشر على التوازن بين العرض والطلب وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما فرض تحديات على الحكومات لتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية.

التدخل الحكومي لتثبيت الأسعار محلياً

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أكد المستشار محمد عادل أن الحكومة تتدخل بشكل فعال من خلال مبادرات الدعم والتموين، حيث شهدت العديد من السلع زيادة في أسعارها عالمياً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. وأشارت الدولة المصرية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات توازنية للحد من انعكاسات هذه الزيادات العالمية على المواطن المحلي، من خلال ضخ سلع بتخفيضات كبيرة في منافذ البيع المختلفة لضمان استقرار الأسعار داخل الأسواق المصرية.

نجاح الطرح الحكومي ووصول رؤوس الأموال

على الصعيد المالي، ذكر المتحدث الرسمي أن أكبر طرح في تاريخ الطروحات الحكومية بسوق المال كان عبر طرح بنك القاهرة بقيمة تبلغ 36 مليار جنيه. ولفت إلى نجاح الحكومة في جذب الكثير من المستثمرين رغم حالة عدم اليقين السائدة، حيث تم تسجيل دخول مبلغ 600 مليون دولار إلى سوق المال عبر مستثمرين أجانب، مما يعزز الثقة في الأداء الاقتصادي المصري ويؤكد قدرة الدولة على تسيير ديونها في الأوقات الصعبة.