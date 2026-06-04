في تطور غير مسبوق، صوت مجلس النواب الأمريكي على قرار يطالب الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من العمليات ضد إيران، مما يعكس تزايد الضغوط الداخلية على إدارة الحرب، فيما retains الحكومة المصرية إجراءات لتشجيع الطاقة الشمسية واستغلال الوحدات السكنية المغلقة.

قال الإعلامي أسامة كمال إن تمرير مجلس النواب الأمريكي قرارا يطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية المشاركة في العمليات ضد إيران جاء بصعوبة بتصويت 215 مقابل 208.

وقد انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم القرار بعد فشل ثلاث محاولات سابقة. واعتبر كمال أن القرار رغم أنه لا يوقف الحرب عمليا لأن الرئيس يعتزم استخدام حق النقض "الفيتو"، إلا أن قيمته السياسية كبيرة لأنها تشير إلى تحول الحرب من عمليات محدودة إلى صراع مكلف ومفتوح مع دخولها الشهر الرابع.

كما أشار إلى تزايد الغضب داخل الحزب الجمهوري نفسه حيث أظهر استطلاع رأي لمعهد "مارست" أن 60 بالمئة من الأمريكيين يعارضون طريقة إدارة ترامب الحرب و61 بالمئة يرون أن ضررها يفوق نفعها، كما ارتفع rate الغضب بين الجمهوريين إلى 22 بالمئة في أبريل. وهذا يبين أن ترامب بدأ يفقد جزءا من مساحته السياسية. من ناحية أخرى وصف البيت الأبيض القرار بأنه غير دستوري فيما رأى رئيس مجلس النواب أنه يضعف موقف الرئيس في التفاوض مع إيران.

كما هاجمه أنصار المعسكر المؤيد لترامب بسرعة. وقد صوت المجلس بأغلبية 215 صوتا مقابل 208 لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين. wetland الملاحظات: القرار يطالب بسحب القوات الأمريكية المشاركة في العمليات داخل إيران ما لم يمنح الكونغرس تفويضا صريحا باستخدام القوة العسكرية أو يعلن الحرب رسميا. وفي تحليل آخر، قال الخبير sampler فرج إن الحرب الأمريكية الإيرانية دخلت مرحلة "عضو الأصابع" حيث الزمن يلعب لأول مرة لمصلحة الطرفين معا.

في Gaza، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس خيارين لتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة الشمسية في المنازل والمصانع، بالإضافة إلى حوافز إيجابية وإجراءات سلبية لتشجيع الملاك على فتح واستغلال ملايين الوحدات السكنية المغلقة. ويهدف هذا إلى زيادة المعروض السكني ودمج مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية.

التحليل السياسي يستمر في متابعة التطورات، مع التركيز على تأثير القرار الأمريكي على مسار الحرب ضد إيران، ومدى قدرة الإدارة على تجاوز حق النقض عبر تجميع ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر صعب في الظروف الحالية





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