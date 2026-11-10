مجلس الشيوخ يناقش استراتيجية الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي

مجلس الشيوخ يركز على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم منظومة الأسمدة، في مبادرة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أجرى مجلس الشيوخ المصري جلسة عامة برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلب عرض يتعلق بسياسة وزارة الزراعة و استصلاح الأراضي ، والتي تركّز بشكل أساسي على زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية. يأتي هذا النقاش في إطار السعي الجاد لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، بالإضافة إلى دعم الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين.

مبادرة زيادة الاكتفاء الذاتي الغذائي

أكد النائب أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن طلب المناقشة العامة يمثل خطوة استراتيجية هامة لفتح حوار جاد حول مستقبل الأمن الغذائي في مصر، ووضع حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي. ويهدف هذا الطرح إلى تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج، مما يعزز من سيادة الدولة في مواجهة الأزمات الخارجية.

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وصف العادلي طرح هذا الملف تحت قبة مجلس الشيوخ بانعكاس لإدراك عميق بأهمية القطاع الزراعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الدولية.

أوضح عضو مجلس الشيوخ أن الأرقام المستعرضة بشأن نسب الاكتفاء الذاتي من محاصيل مثل القمح والذرة والفول والزيوت، تكشف عن ضرورة التحرك بشكل أكثر فاعلية لزيادة الإنتاج المحلي. وشدد على وجود خلل بين معدلات نمو الإنتاج ومعدلات الاستهلاك، مما يستدعي مواجهة الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية الذي يجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثراً بالتقلبات العالمية وتغيرات أسعار العملات الأجنبية.

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استراتيجية التكامل الرأسي والأفقي

شدد النائب أحمد العادلي على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب تبني استراتيجية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، الأول هو التوسع الأفقي من خلال استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، والثاني هو التوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية الفدان. يعتمد هذا المحور الثاني على استخدام التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، وتطبيق التكنولوجيا في مختلف مراحل العملية الزراعية.

أضاف أن ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الري الحديث أصبحا ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها، وذلك في ظل محدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية الحالية. كما لفت إلى أهمية دعم البحث العلمي الزراعي وتطوير السلالات والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة ومقاومة الآفات، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد في المحاصيل.

أكد العادلي على أهمية وضع سياسات سعرية عادلة ومحفزة للفلاح، تضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين وتشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. دعا إلى التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة بأسعار مناسبة وفي التوقيتات المحددة، باعتبار أن الفلاح يمثل الحلقة الأساسية في منظومة تحقيق الأمن الغذائي.

تحسين كفاءة التوزيع ودعم المزارعين

لفت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة إعادة النظر في كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية وتفعيل دورها في دعم المزارعين، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتوفير الدعم الفني. وأشار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة ومحدثة تساعد الدولة على تحديد الاحتياجات الفعلية من المحاصيل، وتوجيه المساحات الزراعية وفقاً للأولويات الاستراتيجية ومتطلبات السوق المحلي.

أوضح أن زيادة نسب الاكتفاء الذاتي لا تعني فقط زيادة المساحات المزروعة، بل تتطلب أيضاً تقليل الفاقد في مراحل الحصاد والتخزين والنقل والتداول. شدد على الحاجة إلى التوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، ودعم الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بما يحقق قيمة مضافة للمحاصيل المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

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كما أشار إلى أهمية التوسع في زراعة المحاصيل التي تمتلك فيها الدولة فرصاً تنافسية في الأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الأجنبية. واختتم العادلي بالتأكيد على الانتقال من تشخيص التحديات إلى وضع برنامج تنفيذي واضح بجدول زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تتكامل فيه جهود وزارات الزراعة والري والتموين.

إصلاح منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة

من جانبه، أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الزراعة لاستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، يمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه المزارعين. وشدد على ضرورة التحرك الفوري لمعالجة أزمة الأسمدة وضمان توافرها بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة وبأسعار عادلة.

وضح أبو النصر أن الأسمدة تمثل أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وترتبط بصورة مباشرة بإنتاجية المحاصيل وتكلفة الزراعة وأسعارها النهائية للمستهلك. وأشار إلى أن استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص وتأخر الصرف وارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، يفرض ضرورة مراجعة منظومة التوزيع والوقوف على أسباب هذه المشكلات.

أوضح عضو مجلس الشيوخ وجود تساؤلات مهمة بشأن استمرار شكاوى نقص الأسمدة رغم إعلان وزارة الزراعة توافر نحو 2 ملي طن من الأسمدة، مما يستدعي وضع حلول عملية لهذه المشكلات لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي دون عوائق، وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في السوق المحلي.