مجلس الدولة يؤكد استمرار الإعفاءات الضريبية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حماية لحقوق أصحاب المعاشات

قرار هام من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يقضي بعدم سريان قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على أنشطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تأكيداً على طبيعتها الاجتماعية ودورها في تمويل المعاشات.

في خطوة قانونية حاسمة تهدف إلى حماية الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ب مجلس الدولة قراراً مفصلاً يؤكد استمرار تمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكافة الإعفاءات الضريبية المقررة لها بموجب القوانين والتشريعات السارية.

وجاء هذا القرار لينهي حالة من الجدل القانوني حول مدى سريان أحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 على أنشطة الهيئة، حيث أوضح مجلس الدولة بشكل قاطع أن هذا القانون، الذي يهدف في الأصل إلى إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية التي تقوم بها جهات الدولة المختلفة، لا ينطبق على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولا يمس امتيازاتها الضريبية. ويأتي هذا التوجه تأكيداً على أن طبيعة عمل الهيئة تختلف جوهرياً عن الجهات الحكومية التي تمارس أنشطة اقتصادية لتحقيق ربح مادي بحت، بل إن هدفها الأسمى هو تأمين مستقبل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وقد استندت الجمعية العمومية في حيثيات قرارها إلى تحليل دقيق لطبيعة الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هذه الاستثمارات ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة ضرورية لدعم نظام التأمينات والمعاشات وتمويل الالتزامات المالية الضخمة تجاه المستحقين. وبناءً على ذلك، فإن هذه الأنشطة مرتبطة ارتباطاً عضوياً ومباشراً بالغاية الاجتماعية والإنسانية التي أنشئت الهيئة من أجلها، مما يخرجها من دائرة الأنشطة الاقتصادية البحتة التي يسعى القانون رقم 159 لسنة 2023 إلى إخضاعها للضريبة.

وأكدت الفتوى أن أموال التأمينات والمعاشات لها طبيعة خاصة، فهي ليست أموالاً عامة تابعة لموازنة الدولة بالمعنى التقليدي، بل هي أموال مؤمن عليها مخصصة لأغراض محددة تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة. كما شددت الفتوى والتشريع على أن التشريعات المنظمة للمعاشات قد نصت صراحة وبوضوح على إعفاء جميع أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية من كافة أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المفروضة على العقارات المبنية.

وأوضحت أن هذا الإعفاء التشريعي الصريح يمثل ضمانة قانونية لا يمكن المساس بها أو تعديلها إلا من خلال نص قانوني خاص وصريح يحدد بوضوح الرغبة في إلغاء هذا الإعفاء، وهو ما لم يتوفر في القانون رقم 159 لسنة 2023. وأضاف المجلس أن أي محاولة لإخضاع هذه الموارد للضرائب ستؤدي بالضرورة إلى تآكل الموارد المالية للنظام التأميني، مما قد يتسبب في عجز الهيئة عن الوفاء بالتزاماتها الدورية تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين، وهو أمر يترتب عليه آثار اجتماعية سلبية جسيمة قد تمس الاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من المجتمع المصري.

وفي سياق متصل، لفت مجلس الدولة الانتباه إلى أن حماية أموال التأمينات والمعاشات ليست مجرد إجراء إداري أو قانوني، بل هي التزام دستوري أصيل. فالدستور المصري يكفل الحماية لأموال التأمينات والمعاشات لضمان استدامتها وقدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية. ومن هنا، فإن إخضاع استثمارات الهيئة للضرائب يتنافى مع هذه الحماية الدستورية، لأن الضريبة في هذه الحالة ستكون اقتطاعاً من حقوق المواطنين المودعة في صناديق التأمين.

وأكد القرار أن الحفاظ على هذه الإعفاءات هو الضمان الوحيد لتمكين الهيئة من تعظيم عائدات استثماراتها وتوجيه هذه العائدات بالكامل لزيادة المعاشات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم، بدلاً من تحويل جزء من هذه الموارد إلى الخزانة العامة في صورة ضرائب، وهو ما يتناقض مع فلسفة التأمين الاجتماعي القائمة على التكافل والضمان. ختاماً، يمثل هذا الحكم بمثابة صمام أمان للمنظومة التأمينية في مصر، حيث يرسخ مبدأ الفصل بين الأنشطة التجارية الهادفة للربح وبين الاستثمارات الاجتماعية الهادفة إلى حماية حقوق المواطنين.

وبموجب هذا القرار، تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إدارة محفظتها الاستثمارية بعيداً عن الأعباء الضريبية، مما يعزز من قدرتها المالية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، ويضمن استمرار تدفق المستحقات المالية لأصحاب المعاشات بانتظام ودون نقص. إن هذا التوجه يعكس وعي المؤسسات القضائية والتشريعية بأهمية البعد الاجتماعي في إدارة الموارد الاقتصادية للدولة، ويؤكد أن مصلحة المواطن وحقه في حياة كريمة بعد التقاعد تتقدم على أي اعتبارات مالية قصيرة المدى، مما يرسخ قيم العدالة الاجتماعية ويوفر الطمأنينة لجميع العاملين والمؤمن عليهم في مختلف قطاعات الدولة





