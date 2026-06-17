council of representatives continues budget discussions and reviews tax laws, while a deputy supports cash subsidies with accurate databases, criticizing government performance in health insurance and pensions. Separate news about a doctor's arrest in Beheira.

استأنف مجلس النواب المصري مناقشاته حول مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد، ومن المتوقع أن تنظر لجان البرلمان خلال الأسبوع المقبل في عدة قوانين ضريبية جديدة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإصلاح النظام الضريبي.

تأتي هذه التطورات في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار السوق المالية. وفي تطور منفصل، ألقت أجهزة الأمن في محافظة البحيرة القبض على الطبيبة أمنية سويدان للتحقيق معها في واقعة طارئة ب مستشفى الشاطبي، حيث تشمل التحقيقات سماع أقوالها حول الملابسات التي أحاطت بالواقعة. ومن المقرر أن تستمر التحقيقات في النيابة العامة بعد انتهاء تحريات الشرطة.

في السياق الاقتصادي، أكد النائب عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأييده لفكرة التحول إلى الدعم النقدي، شريطة أن تكون مدروسة بشكل جيد وأن تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة منذ سنوات بضرورة إنشاء قواعد بيانات محدثة. وقال أبو النجا عبر لقاء على قناة الشمس، أمس الأربعاء، إن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يكون خطوة إيجابية وقوية تسهم في تقليل الفساد وترشيد الاستهلاك، إذا ارتبط بمنظومة تحول رقمي متكاملة تتيح معرفة مستويات دخول المواطنين وتصنيفهم إلى شرائح وفقًا لأوضاعهم الاقتصادية.

وأبدى تخوفه من قدرة الحكومة على تنفيذ هذا التحول بالكفاءة المطلوبة، مستشهدًا بما وصفه بصعوبات واجهتها في إدارة منظومة المعاشات. وانتقد أداء الحكومة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الخطة الحكومية كانت تستهدف بدء التطبيق عام 2018 والانتهاء منه بحلول عام 2032، إلا أن عدد المواطنين الذين دخلوا المنظومة حتى الآن نحو 5 مليون مواطن، رغم مرور سنوات على بدء التنفيذ.

وأردف أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول كفاءة التخطيط وسرعة التنفيذ، معتبرًا أن أداء الحكومة لا يرتقي لمستوى تنفيذ توجيهات الرئيس والتعامل مع حجم التحديات التي تواجه الدولة. تأتي تصريحات النائب أبو النجا بعد أيام من نقاشات برلمانية حادة حول آليات تخصيص الدعم الحكومي، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن التحول النقدي قد يحقق وفراً ماليًّا كبيراً ويقلل من الهدر في الموارد، لكنه يتطلب شفافية عالية وتحديثاً دائماً لقواعد البيانات لتجنب أي أخطاء في الاستهداف.

من جهتهم، يعبر بعض المواطنين عن قلقهم من إمكانية تأخر صرف الدعم النقدي أو عدم وصوله إلى مستحقيه، خصوصاً في المناطق النائية. في المقابل، تؤكد الحكومة أنها تعمل على رقمنة كل الخدمات الحكومية، بما فيها نظام الدعم، عبر مشروع " مصر الرقمية " الذي يهدف إلى ربط كل الجهات ببعضها البعض وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتشير تقارير رسمية إلى أن عدد المستفيدين من برامج الدعم العيني قد شهد تراجعاً تدريجيًّا خلال السنوات الماضية، تمهيداً للتحول الكامل إلى الدعم النقدي، لكن النقاد يرون أن وتيرة هذا التحول لا تزال بطيئةrelative إلى التحديات الاقتصاديةandra tensions that affect the purchasing power of low-income families





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجلس النواب الموازنة قوانين ضريبية الدعم النقدي قواعد البيانات عوض أبو النجا منظومة التأمين الصحي Ças Esperar البحيرة أمنية سويدان مستشفى الشاطبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Egypt's Health Minister Talks About the Challenges of Improving HealthcareEgyptian Government Discusses Changes to Healthcare Benefits Including Increases in Health Insurance Coverage and Pay for Doctors

Read more »

الأوقاف تنفي haberleri kloptikler for ve karargil traber unabilmeyen건clirThe Supreme Council of Antiquities denied the news of a plan to build low-cost housing units, and advised citizens to be wary of fake pages on the Internet.

Read more »

Astrology Forecast: Friday, May 22, 2020The article provides a comprehensive astrological forecast for the day, covering aspects of health, career, and love life, with accurate details and tips for each zodiac sign.

Read more »

Economical Updates on Egyptian Pound and Dollar, Israeli Security Source Reports, Ministry Meeting on Health Insurance Reform, and Political Shrouds: Marcha da Salam, Morsi, Ezzat Ali Mosque, Meeting on Health Insurance ReformThis news contains information on the Egyptian pound and dollar, an Israeli security source report, a meeting between the Ministry and Health Insurance Reform, and political developments surrounding President Morsi, Dr. Moussalli's statue, and the Ezzat Ali Mosque. There is also information on the Ministry's meeting on Health Insurance Reform.

Read more »

White House Posts Sparking Intellectual Property Debate Across Hollywood and JapanThe White House continues to stir up controversy with its provocative social media posts, sparking discussions on intellectual property rights in both Hollywood and Japan.

Read more »

ترامب يغيب عن مباراة أمريكا الافتتاحية في كأس العالم 2026.. من البديل؟Dr. Mohamed Badr, head of the Central Administration of the Comprehensive Health Insurance System, announced that the pilot operation of the system in Minya Province began as of June 1, in accordance with the decision of the Prime Minister, aiming to provide health services to nearly 6.5 million citizens, which is approximately the number of service provided during the first phase of the system. More than 300 staff members from the work teams are present in the province to fully prepare the system for the pilot operation and then full operation, emphasizing the importance of a comprehensive health insurance system based on a unified electronic health record.

Read more »