مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات

مجلس النواب يناقش تعديل قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ لتعزيز الكفاءة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تعديل قانون الوكالة المصرية رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ لتحسين آليات التنسيق مع الجهات المعنية.

يبدأ مجلس النواب ، تحت رئاسة المستشار هشام بدوي ، جلسته المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء، لمناقشة قضيتين تشريعيتين هامتين تلمسان قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري. يتمحور جدول الأعمال حول تقريرين مهمين يتعلقان بتعديل القوانين المنظمة لقطاعي الطاقة والتجارة الخارجية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحفيز الاستثمارات.

تعديل قانون الكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي

يستعرض النواب تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون الحكومي لتعديل أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات على مخالفات الاستخدام والسرقة. يسعى هذا التعديل القانوني إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، بما يساهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة العامة لمنظومة الكهرباء على مستوى الدولة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الحيوية، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد بشكل جوهري من الفاقد في الشبكات. كما يهدف المشروع إلى تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة للتلوث، مما يعكس اهتمام الجهات التشريعية بمعايير البيئة العالمية.

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وبالإضافة إلى الجوانب البيئية، يستهدف القانون تحقيق وفر اقتصادي ملموس للحكومة والمستهلكين على حد سواء، من خلال تخفيف الأعباء الفنية والمالية على شبكات الكهرباء القائمة. إن تطبيق هذه الأحكام المشددة يعد أداة فعالة لحماية البنية التحتية للطاقة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

تحديث الوكالة المصرية لضمان الصادرات

يتابع مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣. يركز هذا التعديل على معالجة الإشكاليات الهيكلية والإجرائية التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون الأصلي، لضمان نجاح دور الوكالة في دعم القطاع الخاص.

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تتمثل إحدى أبرز أهداف التعديل في توفير آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية وبعض الجهات الحكومية ذات الصلة، والتي كانت تعاني من غياب وضوح في سير العمل المشترك. يهدف هذا التحسين التنظيمي إلى تعزيز قدرات الوكالة التنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصة في الأسواق الناشئة التي تتطلب دعمًا مؤسسيًا قويًا.

إن القضاء على السلبيات التي واجهت تطبيق قانون الوكالة المصرية سيمكن من تقديم ضمانات أكثر موثوقية للمستثمرين والشركات المصدرة. هذا التعديل يعتبر خطوة ضرورية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية الحديثة وضمان بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

الآثار الاقتصادية والاستثمارية المتوقعة

من المتوقع أن تؤدي التعديلات المقترحة في قانون الكهرباء إلى تحسين موثوقية إمدادات الطاقة، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاج الصناعي والخدماتي. إن تقليل الفاقد وانبعاثات الكربون يسهم في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي والبيئي.

في الوقت ذاته، يُنتظر أن يفتح التعديل الخاص بالوكالة المصرية آفاقًا أوسع للتصدير والاستثمار الأجنبي المباشر. من خلال تحسين آليات التنسيق مع الجهات المعنية، ستتمكن الشركات المصرية من الحصول على ضمانات أسرع وأكثر كفاءة، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

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بشكل عام، تعكس هذه التشريعات رؤية شاملة لتطوير المنظومات القانونية الداعمة للقطاعات الإنتاجية، وتؤكد على أولوية الإصلاح المؤسسي في الخارطة الاقتصادية المصرية الحالية.