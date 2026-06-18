مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة وقوانين ضريبية جديدة قيد النظر

مجلس النواب المصري يواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، ويستعد للبت في تشريعات ضريبية جديدة الأسبوع المقبل، بينما تشهد الساحة الرياضية انتقادات حادة من مدرب منتخب جنوب أفريقيا لقرار فيفا بإيقاف أحد لاعبيه، إضافة إلى تطورات في قضية الطبيبة أمنية سويدان.

استكمل مجلس النواب مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد، ومن المقرر أن ينظر في مجموعة من القوانين الضريبية خلال الأسبوع المقبل. في تطور آخر، ألقي القبض على الطبيبة أمنية سويدان في محافظة البحيرة لسماع أقوالها في واقعة تتعلق ب مستشفى الشاطئ .

على الصعيد الرياضي، شن الهولندي هوغو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، هجومًا حادًا على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) due to قرار إيقاف لاعب فريقه ثيمبا زواني لمدة ثلاث مباريات. جاء ذلك بعد حصول اللاعب على بطاقة حمراء خلال مواجهة المكسيك في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم. أكد بروس أن العقوبة غير عادلة ومبالغ فيها، معربًا عن استيائه من المقارنةWith قرارات سارتika في حالات مشابهة، في إشارة إلى قضية ليونيل ميسي.

وأضاف أن البطاقة الحمراء كانت قاسية وغير مستحقة، موضحًا أن اللاعب لم يرتكب سوى.action بسيط. وقد تعرض زواني للطرد بعد مراجعة تقنية الفيديو (var) خلال المباراة، مما سيغيبه عن المباريات المتبقية في دور المجموعات. /product-id/genre-title. 不





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