مجمع البحوث الإسلامية يوضح أحكام الإحرام والحج والعمرة

مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أكد أن الإحرام للحج أو العمرة يكون من الميقات المحدد شرعًا، مع وجوب الالتزام التام بمحظورات الإحرام، ومنها عدم لبس المخيط أو ما يحيط بالجسد بالنسبة للرجل. كما أوضح أن الالتزام بمحظورات الإحرام يعد من الواجبات الشرعية التي يجب على الحاج أو المعتمر مراعاتها منذ لحظة الدخول في النسك وحتى التحلل منه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمحرم ارتكاب أي من هذه المحظورات سواء ما يتعلق بالملابس أو غيرها من الأمور المحظورة شرعًا. كما أوضح أن فدية مخالفة محظورات الإحرام تكون على التخيير بين ثلاثة أمور، وهي: ذبح شاة تُوزع على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم.

أكد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أن الإحرام للحج أو العمرة يكون من الميقات المحدد شرعًا، مع وجوب الالتزام التام بمحظورات الإحرام، ومنها عدم لبس المخيط أو ما يحيط بالجسد بالنسبة للرجل، وذلك استنادًا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يجوز للمحرم وما لا يجوز له ارتداؤه أثناء أداء المناسك.

أن الالتزام بمحظورات الإحرام يعد من الواجبات الشرعية التي يجب على الحاج أو المعتمر مراعاتها منذ لحظة الدخول في النسك وحتى التحلل منه، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للمحرم ارتكاب أي من هذه المحظورات سواء ما يتعلق بالملابس أو غيرها من الأمور المحظورة شرعًا. وأكد المجمع اتفاق جمهور الفقهاء على أن من يخالف محظورات الإحرام يلزمه ما يُعرف بالفدية، باعتبارها جبرًا لما وقع من مخالفة أثناء أداء النسك، مع مراعاة الضوابط الشرعية في تقديرها وتنفيذها.

وبيّن مجمع البحوث الإسلامية أن فدية مخالفة محظورات الإحرام تكون على التخيير بين ثلاثة أمور، وهي: ذبح شاة تُوزع على فقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، مؤكدًا أن هذا التنوع في الفدية يعكس سماحة الشريعة الإسلامية ورفعها للحرج عن المكلفين. وأشار إلى أن هذه الأحكام تأتي في إطار التيسير على الحجاج والمعتمرين، مع الحفاظ على قدسية الشعائر وضوابطها الشرعية، داعيًا إلى ضرورة تعلم الأحكام المتعلقة بالمناسك قبل البدء في أداء النسك





إحرام الحج والعمرة الالتزام بمحظورات الإحرام الفتوى الشرعية الفتوى المتعلقة بالمناسك التيسير على الحجاج والمعتمرين

