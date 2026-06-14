محاذير وإجراءات امتحانات الثانوية العامة 2026: تعليمات صارمة لتجنب الحرمان أو خسارة الدرجات

أصدرت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تعليمات مهمة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 المقررة يوم الأحد 21 يونيو، تشمل محاذير داخل وخارج لجان الامتحان للحفاظ على مستقبل الطلاب.

أعلنت مديريات التربية وال تعليم بالمحافظات عن مجموعة من المحاذير والإجراءات التي وضعتها قبل وبعد دخول المدارس التي تضم لجان الامتحانات، وذلك تحت شعار 'لا تضيع مستقبلك'، وذلك قبيل أيام قليلة من حلول موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 .

يحل موعد الامتحانات في جميع المحافظات يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وهي مواد غير مضافتين للمجموع سواء لطلاب النظام القديم أو النظام الجديد 'البكالوريا'. وقد حددت المديريات مجموعة من التعليمات الصارمة التي يجب على الطالب الالتزام بها بدقة داخل اللجنة الامتحانية لتجنب أي عقوبات قد تؤدي إلى الحرمان من أداء الامتحان أو خسارة الدرجات في أي مادة امتحانية.

من أبرز المحاذير التي أعلنتها المديريات: حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان تمامًا حتى لو كان مغلقًا أو معطلًا، حيث سيتم تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية مرتين، مرة أمام الباب الرئيسي ومرة داخل اللجنة الفرعية. كما يمنع اصطحاب السماعات الذكية بكافة أنواعها اللاسلكية والرقمية، ويُسمح فقط بالساعات العادية التي تعمل بالعقارب لمتابعة الوقت. ويحظر استخدام الأقلام الكوريكتور في البابل شيت، وفي حالة الشك في الإجابة يُعمل علامة X على الحل الخاطئ وتظليل الاختيار الصحيح.

كما يُحظر تظليل أكثر من دائرة في سؤال واحد دون عمل علامة X على واحدة منه، إذ يتعرض الطالب لإلغاء درجة السؤال كاملًا تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بكتابة الإجابة النهائية بالقلم الرصاص أو بأي لون غير الأزرق، ويُسمح باستخدام الرصاص كمسودة فقط. وتشمل التعليمات أيضًا منع مغادرة اللجنة قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان حسب الجدول المعلن، وحظر التدخين أو إحضار الطعام، مع السماح فقط بزجاجة مياه شفافة بدون ملصقات إعلانية.

ويحرم الطالب من دخول الامتحان若 تأخر عن الساعة 9:15 صباحًا، حيث تفتح اللجان أبوابها الساعة 8:15، ويعتبر غائبًا إذا لم يقدم عذرًا قهريًا لرئيس اللجنة. كما أن أجهزة التصحيح الإلكتروني تهمل الدوائر المظللة جزئيًا أو التي بها نقطة فقط، لذا يجب تظليل دائرة الإجابة كاملة. وقد أعلنت المديريات جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لكلا النظامين.

للعلوم: الثلاثاء 23 يونيو لغة أجنبية ثانية نظام جديد واقتصاد وإحصاء نظام قديم؛ الثلاثاء 30 يونيو اللغة الأجنبية الثانية نظام قديم؛ الخميس 9 يوليو فيزياء نظام قديم وجديد؛ الخميس 16 يوليو أحياء نظام جديد والجيولوجيا والعلوم البيئية نظام قديم؛ الأحد 28 يونيو لغة عربية نظام جديد وقديم؛ الخميس 2 يوليو كيمياء نظام قديم وجديد؛ الثلاثاء 7 يوليو الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل نظام قديم؛ الأحد 12 يوليو رياضيات بحتة نظام جديد والرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية نظام قديم. أما للأدبي: الأحد 21 يونيو تربية دينية وتربية وطنية نظام قديم وجديد؛ الأحد 28 يونيو لغة عربية نظام جديد وقديم؛ الخميس 2 يوليو جغرافيا نظام قديم وجديد؛ الخميس 9 يوليو التاريخ نظام قديم وجديد.

بهذا الإعلان، تؤكد مديريات التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب بهذه التعليمات بدقة، مشيرة إلى أن أي مخالفة قد تعرضهم لعقوبات تتراوح بين إلغاء الإجابة أو السؤال كاملًا، أو الحرمان من الامتحان، مما يؤثر سلبًا على مستقبلهم





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