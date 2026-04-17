محادثات القاهرة تدخل مرحلتها الحاسمة لتنفيذ خطة ترامب في غزة

نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، يؤكد أن محادثات القاهرة حول خطة الرئيس ترامب وصلت لمرحلتها الحاسمة، مع التركيز على التنفيذ الكامل، الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة توحيد غزة مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى التحديات الإنسانية والأمنية.

دخلت المحادثات الجارية في القاهرة ، والتي تهدف إلى تفعيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من عشرين نقطة، مرحلتها الأكثر حسماً، وذلك حسبما أفاد الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة ، نيكولاي ملادينوف. وأوضح ملادينوف أن المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الخطة قد اكتملت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار ، الذي أدى إلى إنهاء القتال، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

ورغم هذه التطورات الإيجابية، أشار ملادينوف خلال لقائه مع الإعلامية دينا سالم على قناة القاهرة الإخبارية إلى أن التحسن الإنساني المرجو لم يتحقق بالكامل، حيث استمر سقوط الضحايا وظلت الأوضاع المعيشية في قطاع غزة دون المستوى المطلوب. تتركز النقاشات الحالية، التي تتسم بحساسية بالغة، على ضمان التنفيذ الكامل لخطة التسوية، وتشمل آليات الانتقال إلى إدارة اللجنة الوطنية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع دون تمييز، بالإضافة إلى خطط إعادة الإعمار، وبحث الترتيبات الخاصة بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى محيط غزة، المعروف بغلاف غزة. ويبرز خطر تصاعد الاقتتال الداخلي بين الفصائل الفلسطينية كتحدٍ رئيسي، وهو ما شدد ملادينوف على ضرورة منعه مستقبلاً، وضمان قدرة اللجنة الوطنية على إدارة القطاع بفعالية على الصعيدين الأمني والإداري. كما أكد ملادينوف على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بطريقة تضمن بقاء غزة جزءاً من السلطة الفلسطينية الشرعية، بل وتعزز التقارب معها، سعياً لتحقيق الهدف النهائي المتمثل في إعادة توحيد القطاع مع باقي الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، مع إجراء الإصلاحات اللازمة في الوقت ذاته. وفي ختام حديثه، أشار ملادينوف إلى أن هذه المسائل معقدة للغاية وتدار في ظل ضغوط ميدانية شديدة، محذراً من أن كل يوم تأخير يزيد من تفاقم الوضع الإنساني، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق جميع الأطراف تجاه سكان قطاع غزة





غزة خطة ترامب القاهرة وقف إطلاق النار السلطة الفلسطينية

