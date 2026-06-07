محافظة أسوان: أحداث متعددة خلال 24 ساعة

شهدت محافظة أسوان أحداثًا متعددة خلال 24 ساعة من يوم السبت الموافق 6/6/2026، بما في ذلك مراسم إتمام الصلح بين عائلتين، وإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وإنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، وتحديث البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيله، وتحديث مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة.

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق 6/6/2026 أحداثًا متنوعة. ، حيث شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم إتمام الصلح بين عائلتين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وسط حضور لنحو 3 آلاف مواطن.

كما شهدت اليوم السبت انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد أسوان الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والحديث، وسط متابعات ميدانية مكثفة من قِبل رئيس المنطقة ولجان المتابعة على مستوى المحافظة. كما تابع الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/ 2026، والتي تُعقد خلال الفترة من 6 يونيو وحتى 11 يونيو 2026.

وعلاوة على ذلك، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان البازارات السياحية بميدان مدخل معبد فيله، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ومتابعة جهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بأحد أهم المزارات السياحية بالمحافظة. كما تابع الدكتور ربيع أبو يوسف الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والتي تستمر حتى ١٨ يونيو الجاري.

كما تلقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان درع التكريم من الاتحاد المحلي لنقابات عمال أسوان، تقديراً لدوره الملموس في دعم العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وحرصه المستمر على تلبية احتياجاتهم وتحسين بيئة العمل بما يساهم فى رفع معدلات الإنتاج والتنمية. وعلاوة على ذلك، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو المنقضى.

كما تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشروع تطوير مسجد الطابية والمنطقة المحيطة، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع والوقوف على نسب الإنجاز والخطط الزمنية المحددة للإنتهاء منه. في نهاية المطاف، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر مايو المنقضى، لمتابعة جهود المديرية في مجال الرعاية الصحية للحيوانات، وتنفيذ مشاريع الرعاية البيطرية للحيوانات





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محافظة أسوان أحداث متعددة مراسم الصلح امتحانات الشهادة الثانوية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادي بازارات السياحية مشروع تطوير مسجد الطابية مديرية الطب البيطري

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