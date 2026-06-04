محافظ أسوان: تغريم 60 سيارة سرفيس تخلت عن خطوط السير

شهدت محافظة أسوان أحداثًا متنوعة على مدار 24 ساعة، بما في ذلك جولة ميدانية مفاجئة لمراقبة سيارات السرفيس وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسواني. كما وجه المهندس لاشين بتشديد الرقابة على الدراجات النارية والتوك توك المخالفة.

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 4/6/2026 أحداثًا متنوعة. فقد أجرى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولة ميدانية مفاجئة على الطريق الصحراوي الغربي لمتابعة حركة سيارات السرفيس والتأكد من إلتزامها بخطوط السير المحددة وعدم الخروج عن المسارات المقررة.

وأضاف أن 60 سيارة سرفيس تخلت عن خطوط السير. كما رصد المهندس لاشين بعض المخالفات بميدان المدخل الشمالي وكورنيش النيل من أجل تحقيق الإنضباط بالشارع الأسواني والحد من التلوث الضوضائي والبيئي الناتج عن أصوات الدراجات النارية والموتوسكيلات. كما وجه المهندس لاشين محافظ أسوان بتشديد الرقابة على الدراجات النارية والتوك توك المخالفة في جميع شوارع وميادين المراكز والمدن من أجل مواجهة أي ممارسات تؤثر على راحة المواطنين والحد من التلوث الضوضائي والبيئي الناتج عن أصوات الدراجات النارية والموتوسكيلات.

كما أشار المهندس لاشين إلى أن مهلة أخيرة 3 أسابيع لتوفيق أوضاع وترخيص مركبات التوك توك. واشترط أن أصحاب المركبات يجب أن يسرعوا في إستكمال إجراءات الترخيص خلال الفترة المتبقية تجنباً للتعرض للعقوبات والإجراءات المقررة





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