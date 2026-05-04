محافظ المنيا يسلم أكثر من 300 عقد لتقنين أراضي أملاك الدولة.. والمنيا أول محافظة تبدأ التنفيذ

شهدت محافظة المنيا تسليم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أكثر من 300 عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، لتصبح المنيا أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ تسليم العقود وفقًا للقانون الجديد رقم (168) لسنة 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة حقوقها وفرض سيادة القانون.

شهدت محافظة المنيا حدثًا تاريخيًا بتسليم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، أكثر من 300 عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ، وذلك خلال احتفالية كبيرة أقيمت بديوان عام المحافظة.

وبهذا الإنجاز، تصبح المنيا أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ في تسليم هذه العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم (168) لسنة 2025. هذا الإجراء يمثل خطوة هامة نحو استعادة حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، وتأكيدًا على التزام القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي. وقد بلغ إجمالي المتحصلات من هذا التقنين حوالي 4 مليارات جنيه، وهي أموال تعود لخزينة الشعب.

المحافظ أكد على عدم التسامح مع أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة، وأن القانون سيطبق بحزم على الجميع، مع توفير كافة التيسيرات للمواطنين الجادين لإتمام إجراءات التقنين. كما تفقد المحافظ وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى سمالوط التخصصي، واعتبر مدرسة الوفاء 2 بسمالوط منارة تعليمية تخدم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تفقد محطة تعبئة الفاكهة.

وشدد اللواء كدواني على أهمية استمرار حملات الإزالة للحفاظ على أملاك الدولة، مع الاستماع إلى مطالب المزارعين وأصحاب العقود، وتوجيه مديرية الزراعة لتوفير الأسمدة اللازمة من خلال الجمعيات الزراعية. وأوضح أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات السداد بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاز هذا الملف الحيوي. وقد استعرض السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء أ.

ح أحمد جميل، مؤشرات الأداء في ملف التقنين، مشيرًا إلى طفرة كبيرة في معدلات الإنجاز، حيث ارتفعت كفاءة المنظومة من 18% إلى أكثر من 96% في فترة قصيرة. كما تم استرداد مساحة إجمالية بلغت 191,620 فدانًا خارج المنظومة لصالح جهات الدولة، بما في ذلك مساحات لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، واستعادة أراضٍ في غرب المنيا وبني مزار.

وقد تم تسليم ما يقارب 5 آلاف عقد حتى الآن، مع وجود حوالي 13 ألف طلب قيد الدراسة على المنظومة الإلكترونية الجديدة، حيث لا تتجاوز مدة البت في الطلبات 4 أشهر. وأكد الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة بالمنيا، أن العمل يتم من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والعدالة، وتمنع أي تدخل غير قانوني. وأضاف أن طلبات التقنين تساهم في دعم الناتج المحلي وتعزيز الزراعة الاستراتيجية، مثل القمح والثوم والبصل والكتان، مما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم اللواء عماد كدواني بدرع تقدير من قبل أعضاء لجنة البت النهائي ولجنة استرداد أراضي الدولة، تقديرًا لجهوده المتميزة في إنجاز ملف أملاك الدولة وتقنين أوضاع المواطنين. هذا الإنجاز يعكس التزام محافظة المنيا بتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، ويؤكد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لإنجاز هذا الملف الحيوي بنجاح.

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة المستمرة لاستعادة حقوقها وصون مقدراتها، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي الذي يضمن مستقبلًا أفضل لجميع المواطنين





