محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري يوجه بتشديد الرقابة بعد ضبط 3588 مخالفة تموينية بقيمة سلع ضخمة تضمنت لحوم ودقيق وزيوت في حملات أكتوبر.

أكد الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الجيزة ، على استمرار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعنية. يأتي هذا التوجي لضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب بالأسعار أو محاولات احتكار للسلع الأساسية. وقد أوضحت التقارير الرسمية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار السوقي وضمان جودة السلع المعروضة أمام الجمهور بشكل يومي ومستمرة.

ضبط آلاف المخالفات وكميات ضخمة من السلع

كشف تقرير مديرية التموين عن ضبط 3588 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر أكتوبر، شملت قطاعات المخابز البلدية والطباقي والمطاحن والبدالين التموينيين ومنافذ جمعيتي والجمعيات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما امتدت الحملات لتشمل الأسواق العامة والمحال التجارية المختلفة في جميع أنحاء محافظة الجيزة، مما يعكس شمولية الإجراءات التفتيشية. تضمنت المضبوطات 136 طناً من النخالة وزيت الطعام والبن والمواد الكيميائية والمنظفات والسكر التمويني وزيوت السيارات والأعشاب والتوابل والأرز المصري والمخللات.

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كما تضمنت المضبوطات 27825 كيلوجراماً من اللحوم والدواجن ومصنعاتها والأسماك المدخنة وملح الطعام ومكسبات الطعم والنشا والسكر الحر والألبان والأجبان والزبدة والسمن والعسل الأسود والصوصات والطحينة والأرز البسمتي. كما تضمنت المضبوطات 589 شيكة من الدقيق البلدي والفاخر والسماد الزراعي، و2400 كيس سناكس، و2380 علبة جبن تمويني، وكميات من السجائر، و41590 زجاجة من زيوت الطعام والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

تفاصيل المضبوطات والإجراءات القانونية ضد المخالفين

تضمنت قائمة المضبوطات 9072 مكعب مرقة دجاج، بالإضافة إلى 1451 بطاقة تموينية، و8900 لمبة وأداة كهربائية، و144 أسطوانة بوتاجاز، مما يدل على تنوع المخالفة وتشمل السلع الاستهلاكية والخدمية. وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ويؤكد هذا التصعيد أن الجهات المعنية لا تتهاون في تطبيق العقوبات على من يحاولون خداع المستهلكين أو التلاعب بأسعار السلع الأساسية.

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تعزيز الرقابة للحفاظ على استقرار الأسواق

يأتي هذا التطور في إطار خطة محافظة الجيزة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومحاربة الغش التجاري بشكل مستمر. تسعى مديرية التموين والتجارة الداخلية من خلال هذه الحملات المكثفة إلى منع التلاعب بالأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وسلامتهم. وتشمل هذه الإجراءات مراقبة جودة المنتجات وضمان توفرها بأسعار عادلة تلبي احتياجات السكان من مختلف الفئات الاجتماعية.

وبحسب التوجيهات الصادرة من الدكتور أحمد الأنصاري، فإن مواصلة تشديد الرقابة ستستمر في الأشهر المقبلة لضمان استقرار الأسواق. تؤكد محافظة الجيزة من خلال هذه الإجراءات الصارمة التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية. كما تعكس هذه الأرقام الكبيرة لعدد المخالفات المضبوطة مدى جدية الجهات الرقابية في الحفاظ على النظام السوقي ومنع أي فوضى قد تؤثر على المعيشة اليومية للمواطنين في محافظة الجيزة.