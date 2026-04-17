محافظ أسيوط يأمر بضبط 50 ألف وحدة دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر بصيدلية غير مرخصة

في حملة رقابية مفاجئة، تمكنت السلطات في محافظة أسيوط من ضبط حوالي 50 ألف وحدة دوائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل صيدلية تعمل بدون ترخيص في مركز البداري. يؤكد المحافظ على استمرار الجهود لحماية صحة المواطنين وعدم التهاون مع المخالفات.

في خطوة حاسمة لضمان سلامة و صحة المواطنين، نجحت الحملة الرقابية المكثفة التي قادها اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط ، في الكشف عن صيدلية تعمل بشكل غير قانوني في مركز البداري. أسفرت هذه الحملة عن ضبط ما يقارب 50 ألف وحدة دوائية تنتهي صلاحيتها أو مجهولة المصدر، مما يمثل انتهاكًا صارخًا للوائح الصحية وممارسات تجارة الأدوية.

جاءت هذه العملية النوعية في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بقطاع الأدوية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية التي تحكم تداول الأدوية.

وتعد هذه الحملة مثالًا حيًا للتعاون والتنسيق المثمر بين مختلف الجهات الحكومية. فقد تم تنفيذها بالتعاون الوثيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، ممثلة في وكيل الوزارة خالد محمد، وهيئة الدواء المصرية بالمحافظة، برئاسة الدكتور راندا رفعت، مدير فرع الهيئة بأسيوط. كما شاركت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، بقيادة رئيس المركز عبدالرؤوف النمر، بفاعلية في هذه العملية، إلى جانب عدد من الكوادر المتخصصة مثل بهاء الدين دهبي، مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين، وأيمن أحمد علي، مدير إدارة تموين البداري، والدكتور مينا هاني فتحي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وبصحبة فريق من مفتشي هيئة الدواء المصرية.

تم الكشف عن المخالفات داخل صيدلية غير مرخصة تقع في قرية تل زايد، التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري. وقد تم على الفور التحفظ على الكميات المضبوطة من الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الخطيرة.

وشدد محافظ أسيوط على أن هذه الحملات الرقابية ستتواصل بوتيرة مكثفة ومفاجئة في جميع مراكز وقرى المحافظة. وأكد سيادته على عدم التهاون مطلقًا في التعامل مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين أو تتعلق بالتلاعب في الأدوية. وأضاف أن صحة المواطن هي أولوية قصوى لا يمكن المساومة عليها، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في حمايتها. يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الدولة لتعزيز سبل الرقابة على مختلف القطاعات لضمان سلامة المستهلك وحماية حقوقه، وهو ما يعكس الالتزام الكامل بتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

إن هذه الممارسات السلبية في سوق الدواء تشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، وتستوجب تضافر الجهود لمكافحتها بحزم. إن استمرار الحملات بهذا الزخم يعكس جديّة القيادة السياسية في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما يسهم ذلك في بناء الثقة بين المواطن والجهات الرقابية، ويعزز الشعور بالأمان والطمأنينة لدى أفراد المجتمع. إن توفير أدوية آمنة وفعالة هو حق أساسي لكل مواطن، وتعمل الدولة جاهدة لضمان حصول الجميع على هذا الحق دون تمييز أو تهاون





