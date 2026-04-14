محاكمة زوجة 'مستريح السيارات' بتهمة النصب والاحتيال

تبدأ محكمة جنح التجمع الخامس أولى جلسات محاكمة زوجة أمير الهلالي، المتهمة بالمشاركة في عمليات النصب والاحتيال، وذلك بعد تأييد حكم بالسجن على زوجها.

تستهل محكمة جنح التجمع الخامس، بعد لحظات، أولى جلسات محاكمة زوجة رجل الأعمال أمير الهلالي ، المعروف إعلامياً بـ ' مستريح السيارات '، وذلك بتهمة الاشتراك مع زوجها في عمليات ال نصب وال احتيال والاستيلاء على أموال المواطنين. القضية، التي تشغل الرأي العام، تسلط الضوء على تداعيات جرائم ال احتيال المالي، وتعيد إلى الواجهة التساؤلات حول آليات حماية المواطنين من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات. وتأتي هذه ال محاكمة في أعقاب تأييد محكمة مستأنف القاهرة الجديدة لحكم بالسجن لمدة 30 عاماً على أمير الهلالي في 10 قضايا شيكات بدون رصيد. وتُعد هذه التطورات جزءًا من سلسلة قضايا تتعلق بجرائم مالية واسعة النطاق، والتي أثرت بشكل كبير على ثقة المواطنين في المؤسسات المالية والتجارية.

في سياق متصل، أعلن دفاع المجني عليهم عن نيته للمطالبة بتعويض مدني مبدئي بقيمة مليون جنيه مصري، كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكليهم. هذا الإعلان يعكس حجم الخسائر التي تكبدها الضحايا، ويسلط الضوء على ضرورة التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن هذه الجرائم. وفي مرافعة قوية ومؤثرة، وصف محامي المجني عليهم القضية بأنها لا تقتصر على خسارة الأموال، بل تمثل نموذجاً صارخاً للاحتيال المنظم الذي استهدف أحلام ومدخرات المواطنين. وأشار المحامي إلى أن المتهم استخدم أساليب احتيالية معقدة، يصعب على الشخص العادي كشفها، مما أدى إلى الإضرار بعدد كبير من الضحايا، مؤكداً أن ما حدث يمثل تهديداً مباشراً لثقة المجتمع في المعاملات التجارية. وأضاف المحامي أن المتهم أسس كيانًا وهميًا تحت اسم 'ليمانز جروب'، واتخذ من مقرات فاخرة واجهة لإضفاء المصداقية، إلى جانب استخدام عقود ظاهرها قانوني وباطنها خداع، بهدف إقناع الضحايا بقدرته على استيراد السيارات بأسعار تنافسية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في ظل جهود مستمرة من قبل السلطات المصرية لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والفساد. وقد قام وزير العدل باتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير العمل القضائي وتعزيز الشفافية والمساءلة. وشملت هذه الإجراءات انتداب 13 مساعداً جديداً، وتوجيه العاملين بالوزارة بالعمل عن بعد لمدة شهر، مع استثناء بعض القطاعات الحيوية. كما قام وزير العدل بتكريم رئيس محكمة جنح الأميرية، والتقى بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون، وأصدر قرارات بتعديل مسميات واختصاصات بعض لجان التوفيق في المنازعات. كل هذه الجهود تهدف إلى تحسين أداء الجهاز القضائي، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من جرائم الاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، ألقى وزير العدل كلمة خلال حفل حلف أعضاء النيابة العامة الجدد لليمين الدستورية، مؤكداً على أهمية حماية المال العام ومكافحة الفساد. ويعكس هذا التركيز على مكافحة الفساد، التزام الحكومة بتحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. كما قام وزير العدل بإنشاء مكتب توثيق بمجمع الخدمات الحكومية بـ الشواشنة الفيوم، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محاكمة مستريح السيارات نصب احتيال أمير الهلالي قضاء

United States Latest News, United States Headlines