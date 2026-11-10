محافظة المنيا تضبط مخزناً لزيوت طعام فاسدة في دمشير

أعلن مركز ومدينة المنيا عن ضبط كميات كبيرة من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بقرية دمشير خلال حملة مشتركة تحت إشراف رئيس المركز المهندس عويس قاسم غرياني.

أفادت تقارير رسمية الصادرة عن مركز ومدينة المنيا بأن حملة رقابية مشتركة قد تمكنت من ضبط مخزن يحتوي على كميات كبيرة من زيوت الطعام غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ب قرية دمشير التابعة لمركز المنيا. حدثت هذه العملية الرقابية الفعالة مساء يوم الاثنين، حيث استهدفت الحملة تحديدًا الإشراف الدقيق على الأسواق المحلية والتصدي للسلع الغذائية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتضر بالمستهلكين. وقد جاءت هذه الخطوة التنفيذية الصارمة امتثالًا مباشرًا للتوجيهات العليا الصادرة عن اللواء عماد كدواني ، محافظ المنيا، والتي تأمر بتكثيف الجهود الرقابية لضمان نظافة و سلامة الغذاء المتداول في السوق المحلي، وبالتالي حماية الصحة العامة.

آلية التنسيق بين الأجهزة الرقابية المعنية

تم تنفيذ عملية الضبط هذه تحت الإشراف المباشر من المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة المنيا، الذي كفل تضافر جهود كافة الأجهزة المعنية لضمان نجاح العملية. شمل التنسيق المكثف بين إدارة شؤون البيئة التابعة للوحدة المحلية، والإدارة العامة لشؤون البيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين. وقد شارك في الحملة الميدانية أيضًا السيد محمد سيد، نائب رئيس المدينة ورئيس قرية دمشير، الذي وثّق دور الجهات الرقابية والتنفيذية في كشف المخالفات. وقد أسفرت أعمال التفتيش الدقيق عن العثور على المخزون غير المطابق للمواصفات، مما تطلب التحفظ الفوري على جميع المضبوطات.

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الإجراءات القانونية والتصدي للمخالفات

بعد الانتهاء من عمليات الجمع والمصادرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والمفصلة بحق المخالفين، بما يتماشى مع القوانين والنظم المعمول بها في مصر. شملت الإجراءات التنفيذية التشميع الفوري للمكان الذي تم الضبط داخله، بغرض إغلاقه ومنع أي محاولات لتهريب أو توزيع السلع المضبوطة، مما يعزز من هيبة القانون ويردع أي متطفلين. تم إحالة الواقعة بشكل كامل إلى الجهات المختصة للنظر في الأمر وفرض العقوبات المناسبة، مما يؤكد جدية الجهات الإدارية في التعامل مع مثل هذه الجرائم الغذائية. وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة أن هناك عزمًا على مواصلة التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق ولحماية المستهلكين من أي أضرار محتملة.

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استمرار الحملات وحسم الموقف مع المخالفين

أكد رئيس مركز ومدينة المنيا، المهندس عويس قاسم غرياني، بشكل قاطع على استمرار الحملات التفتيشية الدورية والشاملة التي ستستهدف مختلف القرى والمراكز التابعة للإدارة المحلية. شدد السيد رئيس المركز على ضرورة التعامل بحسم وتصميم مع أي مخالفات تتعلق بتداول السلع الغذائية غير المطابقة، مشددًا على سياسة عدم التهاون مطلقًا مع أي ممارسات من شأنها أن تعرض صحة المواطنين للخطر. تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الإدارة على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، والاستجابة السريعة لأي بلاغات أو مؤشرات تدل على وجود مخالفات غذائية. وتظل صحة المواطنين هي الأولوية القصوى التي تحرك جهود الأجهزة الرقابية كافة لضمان تقديم بيئة استهلاكية آمنة ونظيفة للجميع.