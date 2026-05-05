محاكمة 40 متهما في قضية الهيكل الإداري بمدينة نصر أمام دائرة إرهاب بمجمع محاكم بدر

حددت الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر جلسة 18 مايو الجاري لسماع المرافعة في محاكمة 40 متهما في قضية الهيكل الإداري بمدينة نصر، حيث اتهم المتهمون الأول والثاني بقيادة جماعة إرهابية، بينما اتهم الباقون بالانضمام إليها وتمويل الإرهاب. وفي الوقت نفسه، أطلقت وزارة العدل مبادرات جديدة، منها قانون العمل الجديد ومنظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.

حددت الدائرة الأولى إرهاب ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 18 مايو الجاري، لسماع المرافعة في محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر ، والمعروفة بالهيكل الإداري ب مدينة نصر .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، حيث كان الغرض من هذه الجماعة الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الخامس ومن الثامن وحتى السادس عشر والتاسع والعشرون والثلاثون ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الأربعون تهمة حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث أحرز كرات إسمنتية مزودة بمسامير حديدة. وفي سياق متعلق، أطلقت وزارة العدل عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة، منها تسليط الضوء على قانون العمل الجديد بمناسبة عيد العمال، ودشنت منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.

كما تبنى وزير العدل العمل عن بُعد من مركز الدراسات، حيث التقى نادي مجلس الدولة، وأصدر قرارا بتعديل مسمى واختصاص بعض لجان التوفيق في المنازعات، وأعلن عن إنشاء مكتب توثيق بمجمع الخدمات الحكومية بالشواشنة في الفيوم. بالإضافة إلى ذلك، التقى وزير العدل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون، وانتدب 13 مساعدا جديدا لتطوير العمل القضائي، ودعا أعضاء النيابة العامة لحماية المال العام ومكافحة الفساد، وألقى كلمة خلال حفل حلف أعضاء النيابة العامة الجدد لليمين الدستورية، حيث أدوا اليمين القانونية أمام وزير العدل بالعاصمة الإدارية





