محامي صلاح مصدق: الزمالك مُجبر بدفع 808 ألف دولار وعقوبة منع التسجيل قائمة

كشف محامي صلاح مصدق تفاصيل القرار الصادر من غرفة فض المنازعات ضد نادي الزمالك، والذي يلزم النادي بدفع 808 آلاف دولار للاعب ويومه بمنع التسجيل لفترتين. كما أكد استعداد موكله للحل الودي ومشيراً إلى أن طعن الزمالك لا يوقف تنفيذ العقوبة.这个消息 accompanied by several other news points regarding Ancelotti, Neymar, Drogba, and Ahmad Khattab.

كشف فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق ، نجم نادي الزمالك ، عن تطورات الأزمة القانونية بين موكله والنادي. وأوضح في تصريحات لقناة أون سبورت أن النزاع بدأ بسبب عدم سداد النادي لمستحقات اللاعب التي كانت مستحقة في الأول من سبتمبر الماضي.

وأضاف أن اللاعب اتبع كل الإجراءات القانونية المطلوبة، وعرض النزاع على غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي أصدرت قراراً يتضمن شقين. أشار بلحاج إلى أن الشق الأول من القرار يلزم نادي الزمالك بدفع مبلغ 808 آلاف دولار لصلاح مصدق، بينما يتعلق الشق الثاني بعقوبة رياضية against النادي، وهي منعه من تسجيل لاعبين جدد لفترتي التسجيل المقبلتين.

شدد على أن هذه العقوبةSportsية منفصلة تماماً عن قضية السداد، ولا علاقة لها بها، مؤكداً أن طعن الزمالك لا يوقف تنفيذ العقوبة وفق لوائح الفيفا. من ناحية أخرى، أكد محامي مصدق أن موكله يحترم نادي الزمالك وتاريخه العريق، لكن واجبه كمحام هو حماية حقوق موكله. وأعرب عن استعداد اللاعب وحاشيته للحل الودي للنزاع، مشيراً إلى أن أيديهم "منفتحة" للتفاوض. وقال إن القضية هي نزاع قانوني بحت، ولا تعني القيمة التاريخية لنادي الزمالك.

يذكر أن الأزمة بين صلاح مصدق ونادي الزمالك أضحت حديث الوسط الرياضي المصري والعربي، وتسلط الضوء على مشكلة تأخر سداد المستحقات في الأندية المحلية. وتiguous القرار الصادر عن غرفة فض المنازعات يitian حلاً قانونياً قد يُلزم الأندية بالالتزام بتسديد مستحقات لاعبيها لتجنب عقوبات رياضية قاسية كالمنع من التسجيل. التطورات الأخيرة تشير إلى استمرار الخلاف، حيث تقدم الزمالك باستئناف ضد القرار، بما في ذلك العقوبةSportsية.

ومع ذلك، لا يبدو أن الاستئناف سيبطل أو يؤخر تنفيذ العقوبة، ما قد يدفع النادي للتفكير في تسوية ودية مع اللاعب لتجاوز الأزمة قبل فوات الأوان. ayo: في خبر منفصل، تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، قبل المباراة الودية ضد مصر، مؤكداً أن "السيليساو" جاهز للتحدي. وفي الوقت نفسه، اقترب النجم نيمار دا سيلفا من العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، استعداداً لكأس العالم 2022.

كما علق خالد بيبو، المشرف على الكرة في النادي الأهلي، على اتهامات Didier Drogba السابقة حول تدخله في رحيله عن الفريق، مؤكداً عدم وجود أي علاقة له برحيل اللاعب الإيفواري. وفي تطور آخر، وقع أحمد خطاب، المدرب الجديد لغزل المحلة، على عقود تدريبه للفريق في الدوري المصري الممتاز. هذه الأخبار تظهر712 مشهداً رياضياً مصرياً وعربياً محموماً بالعديد من القضايا القانونية والإدارية، إلى جانب التحضيرات للمiticinations الدولية الكبرى. السطور التالية تقدم ملخصاً شاملاً للأحداث الرياضية البارزة في الساعات الماضية.

حيث أثار حوار محامي صلاح مصدق العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب مع ناديه، andokuanine مستقبل نادي الزمالك. #tags #new





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صلاح مصدق الزمالك غرفة فض المنازعات الفيفا منع التسجيل

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