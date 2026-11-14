محافظة القليوبية تفقد مستشفى المدينة بالعبور وتشيد بإمكانياته العلاجية

المحافظ حسام عبد الفتاح يتفقد مستشفى المدينة بالعبور ويجدده كصرح طبي متكامل يضم 189 سريرا، مؤكدا على جودة الخدمات الصحية والتشغيل التجريبي.

أجرى الدكتور حسام عبد الفتاح ، محافظ القليوبية، جولة تفقدية مكثفة ب مستشفى المدينة ب مدينة العبور ، لمتابعة سير التشغيل التجريبي والتأكد من جاهزية الأقسام الطبية ومستوى التجهيزات المتاحة. وقد رافقه في هذه الجولة الدكتور إسحاق جميل ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أحمد سمير إبراهيم، مدير المستشفى، بالإضافة إلى المهندس محمد عماد، نائب رئيس جهاز مدينة العبور. هدفت الجولة إلى الوقوف على انتظام تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، وضمان توفير بيئة علاجية آمنة ومتطورة.

تفقد الوحدات الطبية والتقنيات الحديثة

استهل المحافظ جولته بزيارة تفقدية لقسمي العلاج الطبيعي والأشعة، للاطلاع المباشر على التجهيزات والإمكانات الطبية المتاحة، كما قام بجولة في وحدة الغسيل الكلوي التي تضم عشرين ماكينة غسيل. واطمأن المحافظ على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، خاصة مع إدخال تقنية الترشيح الدموي عالي الكفاءة (HDF)، التي تمثل نقلة نوعية في خدمات الغسيل الكلوي بالمستشفى. والتقى المحافظ عددا من المرضى داخل الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة واحتياجاتهم، مؤكدا ضرورة انتظام جلسات الغسيل الكلوي وتذليل أي معوقات.

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العيادات الخارجية والصيدلية وخدمات التوصيل

تفقد الدكتور حسام عبد الفتاح العيادات الخارجية التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية، والتي شملت عيادات الرمد والنفسية والأسنان والأطفال والقلب. واطمئن على انتظام العمل وتوافر التخصصات الطبية، وحسن استقبال المرضى وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية. كما تفقد صيدلية المستشفى، واطلع على منظومة توفير الأدوية والتجهيزات الخاصة بها، والتي تتضمن تخصيص جزء لتفعيل خدمة توصيل الأدوية إلى منازل المواطنين. وتأتي هذه الخدمة لتسهيل حصول المرضى، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، على العلاج دون الحاجة إلى الانتقال للمستشفى.

الاستطاعة السريرية والتجهيزات الطبية

يُعد مستشفى المدينة أول مستشفى حكومي بمدينة العبور، ويضم 189 سريرا، منها 47 سريرا للرعاية المركزة، و9 أسرة لرعاية الأطفال، و12 حضانة أطفال مجهزة وجاهزة لاستقبال الحالات اعتبارا من يوم الأحد المقبل. كما يحتوي المستشفى على 5 غرف عمليات، بما يعكس حجم الإمكانات والتجهيزات الطبية المتطورة التي يمتلكها. ويجعله هذا الصرح الطبي متكاملًا على أعلى مستوى لخدمة أهالي مدينة العبور والمناطق المجاورة، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى.

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خطة الاستكمال والمتابعة المستمرة

استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور إسحاق جميل حول التجهيزات الطبية ومعدلات التشغيل الحالية وخطة استكمال تشغيل باقي الأقسام. وقد وجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التشغيل التجريبي، وسرعة تلافي أي ملاحظات فنية أو إدارية، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والتمريضية والأدوية والمستلزمات. كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان، وعلى رأسها الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى المنشآت الطبية.

تعزيز البنية الصحية بالمحافظة

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن مستشفى المدينة بالعبور يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية بالمحافظة، خاصة أنه أول مستشفى حكومي بمدينة العبور. كما أشار إلى أن ما تشهده المستشفيات الحكومية من تطوير وتحديث في البنية التحتية يعكس توجه الدولة نحو إنشاء صروح طبية متكاملة تضاهي المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية العالمية. وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه التشغيل، وسرعة استكمال تشغيل الأقسام المتبقية.