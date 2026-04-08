محافظ بورسعيد يلتقي بمسؤولي مصنع إنتاج القطارات: دعم للصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج

في خطوة تعكس التزام محافظة بورسعيد بدعم الصناعة الوطنية وتنمية ال اقتصاد المحلي، التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، بمسؤولي مصنع نيرك NERIC لإنتاج ال قطارات ، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد . يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة مستجدات العمل بالمصنع ودعم المشروعات الصناعية الكبرى بالمحافظة، ويهدف إلى تسريع وتيرة الإنتاج وتعزيز مكانة بورسعيد كمركز صناعي ولوجستي رائد على المستوى الإقليمي.

شهد اللقاء استعراضًا لآخر التطورات في سير العمل بالمصنع، حيث تم التأكيد على أن المصنع قد بدأ بالفعل في التشغيل الفعلي بمنطقة شرق بورسعيد، وأن إنتاج أول قطار سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة. يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في جهود الدولة لتوطين صناعة القطارات داخل مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب. المصنع متخصص في إنتاج القطارات الكهربائية بأنواعها المختلفة، بما في ذلك قطارات المترو، المونوريل، والقطارات السريعة. هذه القدرة الإنتاجية ستلبي احتياجات السوق المحلي المتزايدة، وستفتح الباب أمام التصدير إلى الأسواق الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. أكد المحافظ على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمشروعات الصناعية الكبرى في المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان استكمال مراحل الإنتاج بكفاءة وفعالية، وتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الحيوي. وأشار إلى أن هذا المشروع يعزز مكانة بورسعيد كمركز صناعي ولوجستي متميز، قادر على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. من جهة أخرى، تشهد بورسعيد تطورات أخرى في مجالات مختلفة. فقد تم اتخاذ قرارات لدعم الطلاب ذوي صعوبات القراءة من خلال خطط علاجية فعالة، مما يعكس اهتمام المحافظة بالارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير الدعم اللازم للطلاب. كما كرّم المحافظ الأمهات المثاليات ومنحهن دروعًا وشهادات تقدير، تقديرًا لدورهن الكبير في بناء المجتمع وتنشئة الأجيال. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت موانئ بورسعيد أكبر سفينة صب جاف في تاريخ الموانئ المصرية، مما يدل على تطور البنية التحتية للموانئ وقدرتها على استيعاب المزيد من التجارة العالمية. في سياق متصل، يشهد العالم تطورات سياسية واقتصادية متسارعة، مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين وإيران، بالإضافة إلى التطورات في القضية الفلسطينية. هذه الأحداث تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد العالمي، وتستدعي من مصر وبورسعيد على وجه الخصوص، اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص. في إطار آخر، هناك أخبار رياضية مهمة، مثل احتفال نادي ليفربول بعيد ميلاد اللاعب المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى أخبار حول صفقات اللاعبين وتفاصيل عقودهم في الأندية المصرية. هذه الأحداث تعكس شعبية كرة القدم في مصر والعالم، وتساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الرياضي





