محامي مصدق يكشف تطورات هامة في أزمة اللاعب مع الزمالك

يدعو المحامي إلى صبر مصر في أزمة اللاعب مع الزمالك، ويشدد على أهمية الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار

محامي مصدق يكشف تطورات هامة في أزمة اللاعب مع ال زمالك ، ويدعو إلى صبر مصر. في وقت سابق، ذكرت مصادر أن اللاعب مصدق قد وقع على عقد مع نادي ال زمالك ، لكنه لم يعلن رسمياً عن ذلك.

وقد تسبب هذا الأمر في تطورات هامة في أزمة اللاعب، حيث يرى بعض النشطاء أن هذا العقد يتعارض مع مصالح النادي، بينما يرى آخرون أن هذا العقد هو أفضل ما يمكن أن يحدث في هذا الوقت. وبالنسبة لمحامي مصدق، فإن هذا العقد هو بداية جديدة في العلاقة بين اللاعب والنادي، ويدعو إلى صبر مصر في هذا الوقت. ويؤكد أن هذا العقد سوف يسهم في تحسين مستوى اللعبة في مصر، ويجدد التأكيد على أهمية الصبر في هذا الوقت.

وفيما يتعلق بطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد لقاء مع المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، إن أي اتفاق محتمل بين بلاده والولايات المتحدة مرتبط بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 24 مليار دولار. وأشار رضائي إلى أن إيران اشترطت، خلال المفاوضات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة، الإفراج عن أصول مجمدة لها قيمتها 24 مليار دولار. ووصف هذه الخطوة بأنها مرحلة





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مصدق زمالك صبر إفراج أصول إيرانية

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