محاكمة 'بدلة الرقص' في بنها: تفاصيل جريمة اختطاف وتعذيب جماعي

تفاصيل إحالة 7 متهمين لمحكمة جنايات بنها بتهمة اختطاف وإجبار ضحية على ارتداء ثياب نسائية وتوثيق الجريمة عبر الهواتف لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

أحالت النيابة العامة سبعة متهمين إلى المحاكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مركز بنها، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "بدلة الرقص". تنظر الدائرة برئاسة المستشار صالح محمد صالح ، وعضوية المستشارين محمد صبحي ومحمد عادل جمعه ومايكل آمين، وأمانة السر علي رضا القلشي.

تفاصيل الواقعة الجرمية في ميت عاصم

وقد تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3608 لسنة 2026، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، وقائع تفصيلية لحدث وقع في قرية ميت عاصم التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية. وقد تم تحديد تاريخ وقوع الواقعة بدقة في يوم 11 فبراير 2026.

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اتُهم المتهمون بالتوجه نحو مسكن المجني عليه إسلام محمد أحمد محمد وذويه، بعد أن أيقنوا بتواجدهم داخل المنزل. وقد استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد أمام أهله وعشيرته في وضح النهار، مما أدى إلى اقتياد الضحية عنوة من منزله.

الضحايا والمتهمون المحبوسون

يشمل قائمة المتهمين السبعة الذين يقضون حبسهم احتياطيًا في قرية ميت عاصم، محمود م ت ا (41 سنة) مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، وأحمد م ت ا (33 سنة) فني إنتاج بشركة، ومحمد ا ف م (17 سنة) عامل بمطعم، وعبد الرحمن ا ف م (21 سنة) عامل.

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كما تضم القائمة رشا م ت ا (44 سنة) ربة منزل، وجميلة إ ا أ (64 سنة) بالمعاش. ويذكر أن جميع المتهمين مقيمون في نفس القرية التي وقعت فيها الواقعة الإجرامية، وكانوا محبوسين منذ بداية التحقيق معهم.

أساليب التعذيب والتحرش الجماعي

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد قام المتهمون، وهم أكثر من شخصين حائزين لأسلحة بيضاء وأدوات اعتداء، باقتحام المسكن واقتياد الضحية تحت وطأة التهديد. وقد ألبثوه ثياب الخزي والعار، وهي ملابس نسائية طعنت في رجولته، وجالوا به الأرض بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى النفسي والجسدي به.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين خطفوا المجني عليه بطريق القوة والتهديد، ونقلوه إلى مكان قصي وهو مسكنهم، بعيدًا عن أعين ذويه. وقد اشترك الخامس والسادس منهم في هذه العملية بالاتفاق المسبق، حيث هتكوا عري المجني عليه بالقوة.

انتهاك الخصوصية والنشر الإلكتروني

قام المتهمون بإشهار السلاح الأبيض من قبل المتهم الرابع في وجه الضحية، بينما قيد الباقون يديه بأيديهم، وتمكنوا بذلك من شل مقاومته وجردوه من ملابسه كاشفين عورته. كما حجزوه لفترة من الزمن رغما عنه دون أمر حكومي، وعذبوه بالضرب المتكرر بالسنجة والأحذية.

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استغل المتهمون ضعف الضحية بحصر ثيابه كرهاً عنه وألبسوه الثياب النسائية، وساروا به متباهين بقبيح فعلهم. ونصبوه بإحدى الميادين العامة قصد وضعه موضع السخرية وإقصائه من محيطه الاجتماعي، مستغلين حالة الذعر التي أصابت الضحية وذويه.

الإجراءات القانونية والعلاج الطبي

أثبت التقرير الطبي والطبي الشرفي أن الضحية تعرض لإصابات تحتاج إلى علاج أكثر من 20 يومًا نتيجة الاعتداءات المتكررة. كما اتُهم المتهمون باختراق حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بتصويره باستخدام أجهزة الهاتف المحمول دون رضاه في موضع مخل بالشرف.

تم تسهيل إذاعة واستعمال التسجيلات المتحصل عليها بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، مما يعد انتهاكًا صريحًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري. كما حاز المتهمون أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وأدوات اعتداء دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.