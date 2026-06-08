محافظ الجيزة يوجه بصرف 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لمتضرري كفرطهرمس بالهرم

محافظة الجيزة تعلن عن بدء استقبال طلبات الصرف لملاك الوحدات السكنية المتضررة في منطقة كفرطهرمس بحي الهرم، حيث سيحصل كل مستحق على إعانة مالية فورية قيمتها عشرة آلاف جنيه. وتبذل الأجهزة التنفيذية بالحي والمحافظة جهوداً مكثفة لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللوجستي للمتضررين. كما تستمر المحافظة في مشاريعها الخاصة بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مجتمعية لتحسين المظهر الحضاري.

أعلن حي الهرم التابع ل محافظة الجيزة عن بدء استقبال ملاك الوحدات السكنية المتضررة في عقاري منطقة كفرطهرمس . يأتي ذلك في إطار توجيهات-dr أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بصرف إعانة مالية عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لكل وحدة سكنية متضررة، وذلك لتخفيف العبء عن السكان المتضررين وتقديم الدعم الفوري من الدولة.

وقد شدد المحافظ على ضرورة التسريع في إنهاء إجراءات الصرف وتسهيلها للمستحقين، مع-work على رفع كفاءة الخدمات بالمنطقة. وقد وجه حي الهرم الدعوة للمواطنين المستحقين للتوجه فوراً إلى مقر الديوان، وحمل المستندات المطلوبة्षة وهي: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وأصل وصورة عقد الملكية للوحدة السكنية، ورقم الحساب البنكي للمستفيد لتحويل المبلغ مباشرة. ويأتي هذا القرار استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للوقوف إلى جانب المتضررين من الأضرار التي لحقت بالعقارات، وتقديم حلول عاجلة.

كما أن حي الهرم يعمل على تنسيق مكثف مع مختلف الجهات لإنهاء الإجراءات الإدارية في أسرع وقت ممكن، وفق رؤية المحافظة لتوفير الدعم اللوجستي والمادي الفوري. إلى جانب ذلك، تتابع محافظة الجيزة أعمال الصيانة ورفع كفاءة مطلع كوبري أكتوبر في حي الدقي، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية والطرق. كما أطلقت المحافظة مبادرة 'الوراق تتجمل بأهلها' التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، من خلال مشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ على النظافة وتطوير الأحياء.

وتعمل المحافظة على تعزيز التعاون مع الأهالي لضمان استمرارية هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها. في المجموع، تُظهر هذه الإجراءات التزام محافظة الجيزة بتقديم الدعم العاجل للمواطنين في حالات الأزمات، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستوى الحياة المعيشية عبر مشاريع البنية التحتية والمشاركة المجتمعية





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محافظة الجيزة حى الهرم كفرطهرمس إعانة مالية أحمد الأنصاري

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