محافظ قنا يتفقد مشروعات التطوير في المدينة ويشدد على المتابعة الميدانية

قام اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات التطوير في المدينة، وتفقد المناطق السكنية، واجتمع مع القيادات التنفيذية لمناقشة المشاريع ووضع الخطط المستقبلية.

قام اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا ، ب جولة ميدانية مكثفة سيرًا على الأقدام في عدد من المناطق السكنية بمدينة قنا. هذه الجولة تأتي في إطار متابعة مشاريع تطوير قلب المدينة والتنمية الحضرية، ورافق المحافظ في جولته الأستاذ الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية. وتهدف هذه الجولة إلى الوقوف على آخر المستجدات في ال مشاريع الجارية، وتقييم التقدم المحرز، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة وفقًا للمعايير المحددة والجداول الزمنية المقررة.

وقد شملت الجولة زيارات إلى مناطق مختلفة في المدينة، مما سمح للمحافظ بالاطلاع المباشر على الأوضاع في الميدان والاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم. هذه الخطوة تعكس التزام المحافظ بالإشراف المباشر على المشاريع وتذليل العقبات التي قد تواجه سير العمل. كما تعزز التواصل المباشر مع الأهالي وتعطي فرصة للاستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم بشكل مباشر. بعد الانتهاء من الجولة الميدانية، عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات. خلال هذا الاجتماع، قدم مستشار المحافظ للتنمية الحضرية عرضًا تفصيليًا حول مفهوم المدن المستدامة وأهمية التخطيط العمراني الحديث. تم التركيز على ضرورة استغلال الإمكانات المتاحة بأفضل الطرق الممكنة، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية جديدة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للشباب. كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تنمية السياحة الريفية بقرية دندرة، وناقش المحافظ مع الحضور سبل تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتاحة في المنطقة، وكيفية دعم الاقتصاد المحلي من خلال هذا المشروع الحيوي. وأكد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع التنموية. خلال الجولة الميدانية، قام محافظ قنا بزيارة تفقدية لمناطق الزبيدي والمساكن، حيث وجه بضرورة حصر المباني الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين المواطنين وحماية أرواحهم. كما أمر بتشكيل لجان فنية متخصصة لفحص المباني غير الآمنة، ووضع الخطط اللازمة لإصلاحها أو إزالتها حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، وجه المحافظ بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المركز التكنولوجي، وتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين. تضمنت الجولة أيضًا فحص 6 بلوكات سكنية، تضم 120 وحدة سكنية، للوقوف على حالة هذه الوحدات والتأكد من مدى صلاحيتها للسكن. في ختام جولته، أكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تقصير أو إهمال في تنفيذ المشاريع. كما وجه بضرورة الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن. ورافق المحافظ في هذه الجولة كل من اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. يذكر أن هذه الجولة تعكس حرص المحافظ على متابعة المشاريع التنموية عن كثب، والعمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظة قنا





