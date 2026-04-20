محافظ المنوفية يحيل 3 ملفات فساد ورشوة للنيابة العامة ويتوعد المقصرين

اتخذ اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إجراءات قانونية صارمة بإحالة ثلاث وقائع فساد وتزوير ورشوة إلى النيابة العامة، مؤكداً عزمه على اجتثاث الفساد من جذوره في الجهاز الإداري للمحافظة.

في خطوة حازمة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري، قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة ثلاث وقائع جسيمة تتعلق بالفساد، والتربح، وشبهة التزوير في المحررات الرسمية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية. وجاء هذا القرار الصارم بناءً على مذكرات دقيقة وردت من الوحدات المحلية في مراكز شبين الكوم، وبركة السبع، والشهداء، بالإضافة إلى تقارير مفصلة صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريحاته أن الحفاظ على مقدرات الدولة وحماية القانون يمثلان أولوية قصوى، مشدداً على أنه لن يتوانى عن ضرب أي ممارسات فساد بيد من حديد، ولن يسمح بوجود أي مسؤول مقصر أو متورط في العبث بالمصلحة العامة داخل نطاق المحافظة. تضمنت التحقيقات كشف النقاب عن واقعة تزوير خطيرة، حيث تبين وجود خطابات منسوبة زوراً إلى إدارة حماية الأراضي بالقطاع الزراعي في شبين الكوم، والتي تم استخدامها بشكل غير قانوني للحصول على تراخيص تعلية مباني. وأظهر الفحص أن هذه الخطابات، بما تحمله من أختام وتوقيعات، غير صحيحة ومزيفة، مما مكن بعض المواطنين من الحصول على مراكز قانونية لا يستحقونها، بالإضافة إلى التستر على حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية دون اتخاذ إجراءات رادعة في وقتها. وعلى إثر ذلك، أصدر المحافظ توجيهاته بوقف العمل بهذه التراخيص فوراً وإلغائها لحين صدور قرارات النيابة العامة، مع استمرار ملاحقة كافة المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية لضمان عدم إفلات أحد من العقاب. وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات عن وقائع استغلال نفوذ ورشوة؛ حيث تم رصد موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء يطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل استخراج رخص تعلية للمباني، مستغلاً سلطاته الوظيفية في سلوك يسيء لكرامة الوظيفة العامة. كما تم رصد حالة مماثلة لموظفة في الوحدة القروية بطوخ طنبشا ببركة السبع، قامت بابتزاز مواطن مقابل تسهيل إجراءات بناء وإنهاء ملفات التصالح بشكل غير قانوني. وفور ثبوت الشبهات، قرر المحافظ إيقاف الموظفة عن عملها فوراً لحين انتهاء التحقيقات القضائية. وختاماً، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية، ورصد مخالفات البناء في مهدها، والعمل على إزالة أي تعديات فور وقوعها، معتبراً أن الرقابة الصارمة هي السبيل الوحيد لضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين بعيداً عن أيدي الفاسدين





