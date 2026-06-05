محافظ الشرقية يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أكد محافظ الشرقية استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات في المهد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ29، وأسفرت عن إزالة 17 حالة تعدٍ بمساحة 10 قراريط و9 أسهم في مراكز متفرقة، مع التشديد على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لفرض القانون.

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية ب المحافظ ة تواصل حملاتها اليومية المكثفة لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 29 ل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت في سادس أيام المرحلة الثانية عن إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية بلغت 10 قراريط و9 أسهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية ري بمساحة 5 قراريط و18 سهماً في مراكز مشتول السوق والزقازيق وكفر صقر، بالإضافة إلى إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضي خاصة بالأهالي بمساحة 4 قراريط و15 سهماً في مراكز بلبيس والحسينية وفاقوس. وشدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية بضرورة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، مع عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية، وتحقيق الانضباط في منظومة البناء، موضحاً أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وستتخذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية. وأضاف المحافظ أن الموجة الـ 29 لإزالة التعديات تشهد زخماً كبيراً بمشاركة جميع الجهات المعنية، حيث تم وضع خطط محكمة لتنفيذ الإزالات الفورية دون تأخير، مع تفعيل لجان المتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها قبل استفحالها.

ونوه إلى أن عمليات الإزالة تشمل إزالة الأسوار والأبنية المخالفة والردميات، وإعادة الأراضي إلى حالتها الأصلية، مؤكداً أن الهدف هو إزالة كافة التعديات بنهاية الموجة، مع استمرار الحملات التوعوية للمواطنين بأهمية الالتزام بالقوانين والتراخيص البنائية، وحثهم على الإبلاغ عن أي مخالفات تساهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة. وتابع أن المحافظة تعمل وفق استراتيجية واضحة لمنع التعديات قبل حدوثها من خلال تكثيف المرور اليومي والاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتقنيات الرصد الحديثة، مشيداً بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تسهل عمل لجان الإزالة وتوفر الحماية اللازمة





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الشرقية إزالة التعديات الأراضي الزراعية الموجة 29 المحافظ

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