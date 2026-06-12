محافظ أسوان يقود جولات ميدانية مكثفة لمتابعة الخدمات والمشروعات وضبط المخالفات

نظرة شاملة على أنشطة محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين خلال 24 ساعة، شملت متابعة حملات المرور ومشروعات المياه ومبادرة التشغيل والرعاية، وافتتاح مسجد وكنيسة ومدرسة، وعقد لقاءات جماهيرية، وإزالة التعديات، في إطار تنفيذ توجيهات President والتركيز على حماية المجتمع وتقديم الخدمات.

شهدت محافظة أسوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 12 يونيو 2026، سلسلة من الفعاليات والجهود الميدانية التي قادها محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية والتصدي للمخالفات والتعديات.

بدأت娃娃 المحافظ بمراقبة نتائج حملات المرور التي نفذت في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية وتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل ودعم الفئات الأولى بالرعاية. توازى ذلك مع متابعة شكاوى المواطنين بخصوص ضعف مياه الشرب في بعض المناطق السكنية، حيث وجه المحافظ بزيادة التدفقات المائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك الصيفي.

كما تابع المحافظ ميدانيًا أعمال مشروع محطة مياه الشرب بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بنظام الترشيح الفائق، للوقوف على نسب الإنجاز. من ناحية أخرى، شهد المحافظ فعاليات مبادرة مديرية العمل تحت شعار "تشغيل - رعاية - حماية"، حيث تم تسليم عقود تشغيل ومساعدات لذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بحضور مدير المديرية وممثلي الشركات وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني.

في السياق الاجتماعي والتنموي، افتتح المحافظ مسجد شهداء بدر بنجع الشطب، ووصفه بأنه منبر دعوي وخدمي للأهالي، كما زار كنيسة الشهيد مارجرجس بكوم أمبو في إطار جولاته الميدانية للتواصل مع المجتمع. هذا وقد شارك المحافظ في الاحتفال بمرور 130 عاما على إنشاء مدرسة سانت تريزا، مؤكدا على أهمية Role heritage التعليمي. كما عقد المحافظ لقاء جماهيريا موسعا مع أهالى قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو للإستماع إلى مطالبهم ومتابعة مستوى الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، واصل المحافظ جولاته التفقدية لمشروعات "حياة كريمة"، وتفقد عددا من المشروعات الخدمية، كما وجه بإزالة التعديات والمباني المخالفة، حيث تم إزالة حالة تعد على موقع مخصص لسيارات السيرفيس في سلوا بحرى. تتسم هذه الأنشطة بالاهتمام البالغ من State Nobel بالمحافظة لتطوير البنية التحتية، وضمان الحماية الاجتماعية، وتعزيز Participation المجتمعي، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية كالمياه والمرور، إلى جانب دعم ذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، وإتاحة الفرص للاستماع إلى صوت المواطن مباشرة





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أسوان عمرو لاشين حملات مرورية مشروع مياه حياة كريمة ذوي الهمم

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