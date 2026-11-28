تعتزم النيابة العامة إحالة المتهم المسبب لحادث الدائري بمنطقة الوراق إلى محكمة الجنح بالجيزة، بعد تجديد حبسه 15 يوما واستكمال التحقيقات حول السرعة والمخدرات.

تعتزم النيابة العامة إحالة المتهم المسؤول عن حادث الطريق الدائري ب منطقة الوراق إلى محكمة الجنح، وذلك فور الانتهاء من كافة الإجراءات التحقيقية اللازمة، وذلك تماشا مع سياسة العدالة الناجزة التي تهدف إلى سرعة الفصل في القضايا وتقليل فترات الحبس الاحتياطي غير المبررة. ويأتي هذا الإجراء كخطوة إجرائية نهائية بعد استجواب المشتبه به واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة لتأكيد أو نفي تورطه في تعاطي المواد المخدرة وقت الحادث.

تجديد الحبس وإجراءات قاضى المعارضات

وقد قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، منذ وقت قصير، تجديد حبس المتهم الذي تتحمل مسئوليته الحادث لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيقات، بعد أن كانت النيابة العامة قد أمرت سابقا بحبسه لمدة 4 أيام احتياطية بعد استجوابه الأولي. ويعكس هذا القرار استمرار الإجراءات القانونية الصارمة لضمان عدم فرار المتهم أو التأثير على مجرى التحقيق، خاصة في ظل تعقيدات الحادث الذي أدى إلى خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

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ظروف الحادث وقيادة السيارة بجنون

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها سلطات التحقيق أن المتهم، والذي يبلغ من العمر 21 عاما وهو قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، كان يقود مركبته بسرعة بلغت 110 كيلومترات في الساعة، وهي سرعة تفوق بكثير الحدود المسموح بها في هذا القسم من الطريق الدائري. وكان المشتبه به ينتقل بشكل عشوائي بين الحارات المرورية في محاولة للسرعة وتجاوز السيارات الأخرى، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الاتجاه، واصطدام الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، ما تسبب في انحراف شديد للمركبتين.

النتائج الكارثية والحريق وانقلاب الناقلة

أدى الاصطدام العنيف إلى انفجار أحد إطارات ناقلات الوقود، مما دفع الناقلة للارتطام بالحاجز الخرساني الفاصل بين المسارات، وانقلابها على جانبها، مما تسرب على أثره البنزين في جميع الاتجاهات وأشعل النيران التي التهمت جزءا من الطريق والمركبات المتضررة. وقد أسفر هذا الحادث المروع عن عدد من الوفيات والإصابات الجسيمة، مما استدعى تدخل فرق الإسعاف والطفاء لإخماد الحريق وإخلاء المصابين، كما تطلب الأمر إجراءات سريعة من الشرطة لضبط المنطقة ومنع الحركة المرورية في المنطقة المتضررة لمدة طويلة.

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التحقيقات الجنائية وتحديد هويات الضحايا

وأعلنت النيابة العامة عن انتهاءها من استجواب جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية باستجوابهم، مشيرة إلى أنها ندبت مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات الحمض النووي DNA من ذوي المتوفين، وذلك لإجراء عمليات المضاهاة اللازمة لتحديد هويات الضحايا الذين تعذر التعرف عليهم هوياتهم بشكل مباشر في البداية.

المسار القانوني المقبل للعدالة الناجزة

وسيعمل المحامون والنيابة العامة على تسريع الإجراءات القضائية لضمان صدور الحكم في أسرع وقت ممكن، بما يتوافق مع مبدأ العدالة الناجزة الذي تتبناه الدولة لحماية حقوق الضحايا وأسرهم، ومنع تراكم القضايا في المحاكم لفترات طويلة دون فصل فيها. وتعتبر منطقة الواح أحد أكثر الطرق ازدحاما ومخاطرا، مما يجعل مثل هذه الحوادث ذات تأثير كبير على السلامة العامة والضغط المروري.