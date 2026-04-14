محافظ بورسعيد يتفقد استاد المصري ويشدد على سرعة إنجاز المشروع

في إطار متابعة مشاريع بورسعيد، تفقد المحافظ إبراهيم أبو ليمون استاد النادي المصري، موجهاً بتسريع العمل والالتزام بالجودة، معرباً عن دعمه المستمر للنادي وأهمية المشروع التاريخية.

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية في محافظة بورسعيد ، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد ، بجولة ميدانية في استاد النادي المصري . تهدف هذه الجولة إلى متابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية.

رافق المحافظ في هذه الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والدكتور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي، وشيماء العزبي رئيس حي المناخ، بالإضافة إلى ممثلي شركة وادي النيل المنفذة للأعمال.

خلال الجولة، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في الاستاد، ومناقشة الخطوات المستقبلية لضمان الانتهاء السريع من المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة. اطلع المحافظ على مستجدات الأعمال، حيث تم التأكيد على الانتهاء من فرد النجيل الصناعي (الهايبرد) والتحضير لزراعة النجيل الطبيعي. وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لسرعة إنجاز زراعة النجيل الطبيعي.

كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد المدرجات للدرجات الأولى والثانية والثالثة، ويجري التجهيز لأعمال تغطية المظلة والانتهاء من أعمال الموقع العام والتوصيلات الداخلية للمرافق، بالإضافة إلى الانتهاء من خزانات مياه الشرب والحريق والري للربط بالمرافق العامة الخارجية. كما يتم الانتهاء من غرف الكهرباء العامة للربط مع مرفق الكهرباء، ويجري استيراد مقاعد البدلاء والأهداف والمعدات الخاصة بالملعب.

شدد المحافظ على تكثيف العمل للانتهاء من غرف الملابس والمظلة، لتمكين لاعبي النادي المصري من بدء التدريبات في أقرب وقت ممكن. في سياق متصل، أجرى محافظ بورسعيد اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، مؤكدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل أي عقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما التقى المحافظ بعدد من لاعبي النادي المصري داخل الاستاد، حيث عبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لدعمه المستمر للنادي وحرصه على سرعة إنجاز المشروع. أكد المحافظ أن إعادة بناء استاد النادي المصري في موقعه الحالي تمثل أحد أهم المشاريع الحيوية في المحافظة، نظرًا لأهميتها التاريخية والرياضية الكبيرة لدى جماهير النادي المصري العريقة، بالإضافة إلى كونه صرحًا رياضيًا يخدم أبناء بورسعيد ويدعم قطاع الشباب والرياضة.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاستاد هو رمز رياضي بارز يعكس هوية المدينة وتاريخها الكروي، ومؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من المشروع وفقًا لأحدث المعايير العالمية. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية في محافظة بورسعيد، وتعزيز مكانة النادي المصري كصرح رياضي هام.

يهدف هذا التطوير إلى توفير بيئة رياضية متطورة تخدم اللاعبين والجمهور على حد سواء، وتعزز من مكانة المحافظة على الخريطة الرياضية الوطنية. كما يمثل هذا المشروع نموذجًا للشراكة الفعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة في المجال الرياضي. من المتوقع أن يساهم هذا الاستاد الجديد في استقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية، وتعزيز السياحة الرياضية في بورسعيد، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

إن الاهتمام بتطوير المنشآت الرياضية يعكس رؤية الدولة في بناء جيل رياضي قوي قادر على المنافسة في المحافل الدولية، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الرياضة. يعتبر هذا المشروع جزءًا من خطة شاملة لتطوير البنية التحتية في المحافظة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بورسعيد النادي المصري استاد إبراهيم أبو ليمون تطوير

United States Latest News, United States Headlines