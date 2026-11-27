محافظة شمال سيناء تنفذ ندوة توعوية بمدرسة نخل الإعدادية لرفع الوعي بالذكاء العاطفي وحماية الأطفال من التحرش والمشكلات الأسرية برعاية منى علي.

نفذت الوحدة الفرعية ل حماية الطفل بمركز ومدينة نخل، التابعة ل محافظة شمال سيناء في مصر، ندوة توعوية هامة ب مدرسة نخل الإعدادية ، وذلك يوم الخميس الماضي. جاءت هذه الفعالية استجابة لتوجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبالتنسيق المباشر مع اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ. وقد شارك في تنفيذ المبادرة اللواء وليد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة نخل، لضمان نجاح الحملة ووصول رسائلها التوعوية إلى الطلاب بشكل فعال.

أهداف الندوة والمحاضرون الرئيسيون

تهدف الندوة التي عُقدت في إطار مبادرة خاصة، إلى تعزيز الوعي بأهمية المشاعر وتنمية الذكاء العاطفي لدى الطلاب بشكل ملموس. وقد قدم المحاضرون دروسًا عملية حول سبل التعامل مع المشكلات الأسرية، وكيفية مواجهة ظاهرة التحرش التي تشغل اهتمام المجتمع. كما تناولت الجلسات التعريف بدور منظومة حماية الطفل وآليات الإبلاغ الرسمية عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر أو الإساءة.

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وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا لعدد من الشخصيات العامة والمختصة، حيث حضر الندوة الشيخ الدكتور عماد مجاهد ومسعد عبد الفتاح، العضو القانوني بوحدة حماية الطفل. وقد أدارت الجلسة الإدارية لكلية محمد ضبعان، مدير المدرسة، وبمشاركة أحمد عباس، أحد أعضاء هيئة التدريس، مما أكد على أهمية التكامل بين الجهات التعليمية والقانونية في هذا المجال.

التنسيق بين الجهات الحكومية والإدارات التعليمية

جاءت هذه الندوة تحت الرعاية المباشرة لمنى علي، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، والتي شددت على ضرورة تبني نهج وقائي لحماية الأجيال الشابة. وقد تم التنسيق الوثيق مع حمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم، لضمان انسيابية العمل وشمولية التغطية. كما شارك في التنسيق فضيلة الشيخ محمد عبد العظيم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، مما يعكس الطابع الاجتماعي والديني الهادف للحملة.

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وإلى جانب الجهات الحكومية العليا، تعاونت الندوة بشكل مباشر مع عز العزازي، مدير الإدارة التعليمية بنخل، ومسؤول الموهوبين بالإدارة التعليمية. هذا التعاون متعدد المستويات يضمن وصول الرسائل التوعية إلى مختلف شرائح المجتمع المحلي، ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على التعامل مع الحالات الحساسة التي قد يواجهها الطلاب في حياتهم اليومية.

آليات الحماية والدور القانوني في المجتمع

ركزت محاضرات الندوة على الجانب القانوني والإداري، حيث شرح مسعد عبد الفتاح، العضو القانوني، الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال قانونيًا. وتم توضيح أن الذكاء العاطفي ليس مجرد مفهوم نفسي، بل أداة دفاعية تساعد الطلاب على识别 المواقف الخطرة والتصرف فيها بحكمة. كما تم التأكيد على أن منظومة حماية الطفل تعتمد على الإبلاغ المبكر، وهو ما يتطلب وعيًا كاملًا من الطلاب وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية.

وتتكرر هذه المبادرات لتذكير المجتمع بأهمية البنية التحتية النفسية والاجتماعية للأطفال. إن الجمع بين التوجيهات الحكومية العليا، مثل توجيهات محافظ شمال سيناء، وبين العمل الميداني المباشر في المدارس، يخلق بيئة آمنة تشجع على الانفتاح والمناقشة الصريحة حول المخاوف النفسية والاجتماعية. هذا النهج الشامل يعتبر خطوة جوهرية في بناء جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات العصر.