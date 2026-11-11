محافظ كفر الشيخ ينفذ 10 قرارات إزالة بأراضي أملاك الدولة

مؤكد اتخاذ إجراءات حازمة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ بحجم 2540 متر مربع، مع تطبيق عقوبات مشددة للمخالفين

في بيان صوّره اليوم الأربعاء، أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ ، أنه تم تنفيذ عشرة قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 2540 متر مربع في مركز الحامول. كان الشرف في تنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف عمر الزعيقي، رئيس مركز ومدينة الحامول، كجزء من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات في المحافظة.

تفاصيل عملية الإزالة ومكالمتها القانونية

قامت فرق التخطيط والإنفاذ بالعمل لتتبع مواقع التعديات المخالفة وتنفيذ عملية الإزالة حتى سطح الأرض، وفقاً لأحكام القانون المعمول به. وتشير الأرقام إلى أن الإزالة تمت ضمن نطاق المحافظة بالكامل في وقت واحد، مع التركيز على رُفع العقوبات لتشديد الردع ويسيطف العناد.

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مواقف الجهات المعنية ومبادرات متزنة

وأكد المحافظ أهمية وجهات الدولة في ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة، مع قيام منظومة المتغيرات المكانية بالمراقبة المستمرة وتفعيل مواد القوانين. وتنص الإجراءات على التخلص من المعدات المستخدمة في البناء وتحرير المحاضر التي تُعرض على النيابة العامة مباشرةً لتسريع الإجراءات القانونية.

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المؤثرات الواقعية والخطط المستقبلية

وتحمل الخطط الحالية تحضير تقارير أسبوعية مفصلة تشمل مخططات الصور لتوثيق الحالة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة. كما يبرز القرار ضرورة تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وتحديد الأماكن الآمنة لإجراء الحفظ. وإجراءات كسر المحاجر المخالفة مع ربطها بغرفة العمليات لإدارة الأزمات الكبرى، بهدف متابعة النتيجة ونهاية عمليات إزالة التعديات على ضفاف نهر النيل.

الاتجاهات القابلة للمتابعة وتحذير مستمر

وكث رسمًا رئاسة المراكز والمدن بالتصعيد في تنفيذ قرارات الإزالة مع متابعة يومية تتضمن صورًا مرفقة، مع تأكيد على أن أي مخالفة تُتخذ إجراءات قانونية فورية في غضون 24 ساعة. هذه الخطوة تعكس إصرار المحافظ على حفظ هيبة الدولة ورُقي الأجيال القادمة، مع تحذير المتعدّين بعدم تكرار البناء أو التعدي على الأراضي الحكومية في المستقبل.