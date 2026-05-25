محافظ الجيزيّة يطلق حملة مكثفة لتنظيم مواقف السيارات واستقبال المسافرين خلال عيد الأضحى

الدكتور أحمد الأنصاري ي巡訪 أحياء الجيزة لتأكيد التزام السائقين وتطبيق تعريفة الركوب، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد التجمعات العشوائية لمركبات السرفيس، في سعي لضمان تدفق مروري آمن خلال عطلة العيد.

في إطار حرصه الدائم على تنظيم حركة المرور وتيسير تنقلات المواطنين داخل محافظة الجيزة ، قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، في بداية الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية إلى عدد من أحياء المحافظة التي تضم نطاقات المواقف الحضارية ومواقف الأقاليم.

وجاءت هذه الجولة في ظل استعدادات واسعة لاستقبال الجمهور والمسافرين الذين يخططون لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع عائلاتهم، حيث سعى المحافظ إلى ضمان توفر أعداد كافية من المركبات العامة وتطبيق تعريفة الركوب المحددة دون تجاوز، بهدف تجنب الازدحام وضمان سلاسة الخدمات المقدمة. وقد تركزت الزيارة على أحياء إمبرابة، والمنيرة الغربية، والوراق، والدقي، والعجوزة، حيث تم التفتيش على حالة المواقف، وتقييم مستوى الالتزام بالقوانين المرورية، وتحديد نقاط الضعف التي تستدعي تدخلًا فوريًا من الجهات المختصة





