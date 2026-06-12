محافظ السويس يغلق معبر المزلقان بعد وفاة 8 أشخاص في حادث قطار الشلوفة

إغلاق معبر المزلقان في السويس بعد تحقيق يثبت تورطه في حادث قطار الشلوفة الذي أسفر عن مقتل ثمانية ركاب، مع تأكيد على تطبيق العقوبات على المخالفين وتعزيز إجراءات الأمن المروري.

أعلن محافظ محافظة السويس اليوم إغلاق معبر المزلقان الذي كان يُستغل بصورة غير قانونية لتجاوز إجراءات المرور، وذلك عقب وقوع كارثة مروعة على خط قطار الشلوفة أفضت إلى مقتل ثمانية ركاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

جاء هذا القرار بعد تحقيقات سريعة أجرتها فرق الأمن المروري والجهات المختصة، التي أكدت أن التلاعب في وثائق الدخول وخروج المركبات عبر المعبر ساهم بصورة مباشرة في حدوث الحادث، حيث حاول سائق إحدى الحافلات تخطي الإشارة الضوئية وتجاوز حاجز الأمان، ما أدى إلى اصطدامه بالقطار المتجه إلى القاهرة. السلطات المحلية حذرت من تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكدة أن أي محاولة لتجاوز القوانين ستسفر عن اتخاذ إجراءات صارمة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة، وأن معبر المزلقان سيظل مغلقاً حتى يتم استيفاء جميع الشروط الأمنية والفنية وإصدار تراخيص جديدة وفقاً للأنظمة المعمول بها





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