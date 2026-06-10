محاولات غش إلكتروني تهدد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 .. وزارة التعليم تتحرى عن صور متداولة على تليجرام

تتناول الخبر محاولات غش جماعية عبر مجموعات على تليجرام لنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بعد دقائق من بدء الامتحانات في عدة محافظات، ورد فعل وزارة التربية والتعليم من خلال غرف العمليات للتحقق من الصور ومتابعة مصادر التسريب.

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولًا واسعًا لصور تدعي أنها تحتوي على إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026 في عدة محافظات، حيث ظهرت صور تُزعم أنها خاصة بإجابات مواد الجبر في محافظتي الدقهلية والأقصر، بالإضافة إلى مادة العلوم في محافظة المنيا.

وقد تم نشر هذه الصور بعد فترة وجيزة جدًا من توزيع الأسئلة داخل لجان الامتحانات، لا يتعدى نصف الساعة في بعض الحالات، مما يثير مخاوف جدية حول تسرب الأسئلة وانتشارها قبل甚至在 خلال أداء الطلاب للامتحانات. كما تم تداول صورة أخرى تزعم أنها حل كامل لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، ونشرت بعد 25 دقيقة فقط من بدء الامتحان، بل وأشارت بعض المجموعات إلى أنهم يجريون الحل بعد 10 دقائق من توزيع الأوراق.

هذا التسرب السريع للمعلومات يتعارض مع الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم لضمان سرية الامتحانات. من ناحية أخرى، فإن وزارة التربية والتعليم، ممثلة في غرف العمليات المركزية في المديريات والإدارات التعليمية، تتابع بشكل دؤوب هذه الصور والمحتوى المتداول على منصات مثل تليجرام للتحقق من صحتها. الهدف هو تحديد مصدر التسريب، سواء كان عبر تصوير الأوراق داخل اللجان أو عن طريق أفراد试图 إفشال العملية الامتحانية.

وتشير التقارير إلى أنه في حال ثبوت صحة هذه الصور، ستتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، سواء كانوا طلابًا أو مشرفين أو أي طرف آخر. وتعكف إدارات الامتحانات على مقارنة الصور المتداولة مع الأسئلة الأصلية للتأكد من مدى تطابقها، مما يستدعي تعاونًا أمنيًا و technologyيًا متقدمًا لرصد المنشورات.

في السياق ذاته، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على صدور تعليمات صارمة بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، بما في ذلك منع أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان ومراقبة دخول وخروج الطلاب والمشرفين. وتم التأكيد على أن غرفة العمليات المركزية في المديرية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

وأشاد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمستوى الانضباط الذي شهده انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظة، حيث التزم جميع العاملين في اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بالت تعليمات الوزارة والمحافظ، مما وفر أجواء مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بتركيز. وأكد أن هذا الانضباط يعكس الجهد المشترك بين قيادات الوزارة والجهات الأمنية للحفاظ على مصداقية الشهادات التعليمية. وتبرز هذه الجهود في ظل التحديات التي تفرضها محاولات الغش الإلكتروني التي تظهرCapability متطورة في نقل المعلومات بسرعة فائقة عبر تطبيقات المراسلة المشفرة





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