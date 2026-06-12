محافظ السويس يغلق مزلقانا مخالفا بعد حادث قطار الشلوفة وأسعار الذهب تسجل ارتفاعات قياسية

تقرير شامل عن حادث قطار السويس الذي أودى بحياة 8 أشخاص وإغلاق المزلقان المخالف، إلى جانب تحليل لارتفاع أسعار الذهب عالميا واقترابها من القمم التاريخية.

في حادث مأساوي هز محافظة السويس ، لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في حادث قطار الشلوفة الذي وقع بسبب عبور سيارة من مزلقان غير مرخص.

وعلى الفور، أصدر محافظ السويس قرارا بإغلاق المزلقان المخالف، مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة على المزلقانات غير القانونية المنتشرة في المحافظة. وأوضح المحافظ أن الحادث وقع نتيجة إهمال الجهات المسؤولة عن صيانة المزلقان، مشددا على أن السلامة العامة للمواطنين هي الأولوية القصوى. وقد حضر المحافظ موقع الحادث بنفسه ووجه بسرعة تقديم التعويضات لأسر الضحايا، كما أمر بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤولين عن هذا المزلقان المخالف.

ويأتي هذا الحادث في وقت تتزايد فيه حوادث القطارات في مصر بسبب سوء حالة المزلقانات وعدم التزام السائقين بالقواعد المرورية، مما يثير تساؤلات حول جهود الحكومة في تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية. على الجانب الاقتصادي، شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا ملحوظا في ختام تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر الأوقية الفورية 4218.91 دولارا، بزيادة قدرها 8.02 دولارات عن الإغلاق السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 0.19%.

وتحرك الذهب خلال الجلسة بين 4170.38 دولارا و4246.38 دولارا، مما يعكس استمرار الطلب القوي على المعدن النفيس كملاذ آمن. وفي المقابل، كانت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 2026 أكثر ارتفاعا، حيث أغلقت عند 4239.75 دولارا للأوقية بصعود بلغ 3.06% مقارنة بالإغلاق السابق. وتشير البيانات إلى أن الذهب حافظ على مستويات مرتفعة تاريخيا، حيث تراوح نطاق تداول العقود الآجلة خلال آخر عام بين 3250.50 دولارا و5626.80 دولارا للأوقية.

ويرى المحللون أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية العالمية. ومن المتوقع أن يظل الذهب محافظا على جاذبيته كأداة للتحوط ضد التضخم وتقلبات الأسواق، خاصة مع استمرار التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، أكد خبراء أن الذهب يظل خيارا استراتيجيا للمستثمرين الراغبين في حماية محافظهم من المخاطر المستقبلية.

وبذلك، يجمع واقع اليوم بين مأساة محلية تذكرنا بأهمية السلامة العامة، وتطورات اقتصادية عالمية تؤثر على مدخرات الملايين، مما يجعل المواطن المصري يعيش بين آلام الحوادث المتكررة وتقلبات أسعار الذهب التي تشغل بال الكثيرين





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