تفقد محافظ مطروح مقر مبادرة بنك الطعام المصري في براني، وهي مبادرة لتوفير وجبات مطهية لنحو 5 آلاف طالب في مرحلتها الأولى، مع توسيعها لاحقا إلى باقي المدن.

تفقد اللواء محمد الزملوط ، محافظ مطروح، يوم الخميس، مقر مبادرة بنك الطعام المصري في مدينة براني ، برفقة الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ. وتهدف المبادرة إلى تجهيز وإعداد وتوزيع وجبات غذائية مطهية لطلاب المدارس، وتأتي بالتعاون بين بنك الطعام المصري و محافظة مطروح.

وتبدأ المبادرة كمرحلة أولى في مدينة براني، على أن تمتد لاحقا إلى باقي المدن بالمحافظة. وتستهدف المرحلة الأولى نحو 5 آلاف طالب وطالبة، وفق ما أعلنته المحافظة في بيانها الرسمي.

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تجهيزات المقر ومعايير الجودة الصحية

وجه محافظ مطروح بسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة للمقر، والتي تشمل المطابخ والثلاجات والمخازن ومستلزمات التشغيل، لضمان جاهزية المقر قبل بدء العمل.

وشدد المحافظ على الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية والصحية في أعمال التجهيز والإنشاء، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإعداد الوجبات الغذائية وحفظها وتوزيعها وفقا للمعايير المعتمدة.

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ويعني هذا التوجه أن كل مرحلة من مراحل الإعداد، من التخزين إلى الطهي ثم التوزيع، تخضع لاشتراطات محددة، وهو ما يعد ضروريا عند التعامل مع وجبات يتناولها آلاف الطلاب يوميا.

المبنى الملحق بحديقة براني العامة وموعد التشغيل

يجري استكمال التجهيزات في المبنى الملحق بحديقة براني العامة، تمهيدا لبدء تشغيل المبادرة والاستفادة منها في دعم التغذية المدرسية.

أشار المحافظ إلى أهمية الإسراع في استكمال هذه التجهيزات، لأن التشغيل الفعلي للمبادرة مرتبط بجاهزية المبنى ومستلزماته بالكامل. ولم يحدد البيان موعدا رسميا لبدء التشغيل.

أهداف المبادرة وأثرها على طلاب المدارس

تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى نحو 5 آلاف طالب وطالبة في مدينة براني، بهدف توفير وجبات مطهية تدعم التغذية المدرسية داخل المحافظة.

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وبحسب ما ورد في البيان، يسهم المشروع في دعم صحة الطلاب وتحسين البيئة التعليمية، من خلال توفير وجبات غذائية مطهية تعد وتحفظ وتوزع وفق المعايير المعتمدة.

وحضر الجولة فايز قاسم، رئيس مدينة براني، وعبدالفتاح عبدالسميع، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، ما يعكس تنسيق الجهات المعنية بالتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي في المشروع.