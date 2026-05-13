محافظ القليوبية يلتقي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز آليات جذب الاستثمارات إلى المحافظة

محافظ القليوبية يلتقي اليوم مع رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز آليات جذب الاستثمارات إلى المحافظة. وسيتم خلال اللقاء استعراض الخريطة الاستثمارية للقليوبية وتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر. وسيشدد محافظ القليوبية على تسريع معدلات التنفيذ وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

الخريطة الاستثمارية بالقليوبية تتميز بتنوع أنشطتها ومقوماتها، بما يجعلها نقطة جذب قوية للمستثمرين المحليين والأجانب.

مناقشة الآليات القانونية السليمة لطرح الفرص الاستثمارية. التأكيد على أهمية إعداد رؤية استثمارية علمية تبرز المقومات التنافسية لكل فرصة. هدف الاجتماع هو تحقيق التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتبسيط الدورة الإدارية. جميع الفرص الاستثمارية متاحة حالياً بكل شفافية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.

التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة يستهدف التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، والتغلب على التحديات البيروقراطية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ودعم الاقتصاد القومي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل





