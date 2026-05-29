محافظة الشرقية تشدد على مكافحة البناء العشوائي خلال عيد الأضحى وتنفذ حملات ميدانية واسعة

حافظ الشرقية يوجه جميع رؤساء المراكز لتكثيف الرقابة على مخالفات البناء خلال عطلة عيد الأضحى، مع إزاحة عدة هياكل غير مرخصة في بلبيس، فاقوس، وحسينية، متعاملاً بحزم مع المخالفين لضمان سيادة القانون وحماية الأراضي الزراعية.

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على ضرورة اتخاذ جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إجراءات حزمية لضمان أعلى مستويات اليقظة والاستعداد خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وجّه الأشموني إلى الإدارات التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مدير المتابعة الميدانية، محمد السيد، تكثيف النشاطات الرقابية في الميدان، وإجراء عمليات تدقيق دقيقة على جميع المشاريع العقارية غير المرخصة أو المخالفة للمعايير الهندسية والقانونية. وأشار إلى أن أي محاولة لاستغلال عطلة العيد في تنفيذ أعمال بناء عشوائي أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ستواجه رداً حازماً، مشدداً على "الضرب بيد من حديد" ضد المخالفين لضمان حفظ سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية.

خلال الأيام القليلة الماضية، كثفت الأجهزة التنفيذية في مراكز وبلدات الشرقية حملاتها الميدانية لتحديد ومعالجة مخالفات البناء. وفي مركز بلبيس، تم إزاحة سور بالدبش الأبيض على مساحة ثلاثين متراً ضمن نطاق الوحدة المحلية بشبرا النخلة، ثم تلاها إزالة سور آخر على مساحة مئة متر في كفر أيوب. بالإضافة إلى ذلك، تم حل وإزالة أعمدة الدور الأرضي في منطقة غيتة على مساحة تسعون متراً، وفك شدة خشبية تدعم صب أعمدة خرسانية على مساحة مئة وعشرين متراً في عزبة القاسمية.

كما شمل العمل إزالة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة اثني عشر متراً في عزبة أبو عيسى بقرية أنشاص الرمل، تحت إشراف اللواء أ. ح. أحمد شاكر، رئيس المركز، وتم إنجازه بالكامل دون ترك آثار للمخالفين. في مركز فاقوس، تم تنفيذ عملية إزاحة غرفة بالدبش الأبيض على مساحة قيراط في نطاق الوحدة المحلية بأكياد القبلية، وقد أفادت التقارير أن الإزالة تمت بشكل كامل وتُخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، تحت إشراف المحاسب محمد الأباصيري، رئيس المركز.

وفي مركز الحسينية، تم إزاحة ثلاث حالات مخالفة ضمن نطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، شملت إزالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة مئة وسبعين متراً، وسور على مساحة مئة متراً، وكذلك فك وإزالة شدة خشبية تدعم سملات وقواعد خرسانية على مساحة مئة متراً. وقد أُنجزت جميع الأعمال تحت إشراف المهندس محمد العوضي، رئيس المركز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات.

هذه الجهود المتواصلة تعكس التزام المحافظة بحماية الأراضي الزراعية، والحفاظ على النظام العمراني، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الشرقية خلال المناسبات الدينية والاحتفالية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

البناء العشوائي الرقابة الميدانية عيد الأضحى المحافظة الشرقية حماية الأراضي

United States Latest News, United States Headlines