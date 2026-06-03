محافظ أسوان يعلن عن مواعيد التقنين، وإصلاح شبكات الصرف، وتعزيز السياحة وتسهيل السكن

إخطارات حول آخر موعد لتلقي طلبات التقنين، وإصلاح كسر خط الصرف في الكرور، وإغلاق محلات غير مطابقة للمعايير، ومبادرات لتطوير السياحة وتوفير تسهيلات سكنية في أسوان.

شهدت محافظة أسوان خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية مجموعة من الأنشطة والقرارات التي تعكس حرص الجهات الرسمية على تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وتلبية مطالب المواطنين.

في البداية، أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن آخر موعد لتلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة هو 19 يوليو القادم، وذلك ضمن إطار القانون رقم (168) لسنة 2025 ولائحته التنفيذية. وقد التقى المستشار العسكري ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، أسامة عسكر، مع فريق عمل المحافظ في اجتماع موسع شمل عدة محافظات، حيث شددوا على ضرورة متابعة معدلات الإنجاز في ملفات التقنين والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات، مع تسريع الإجراءات الخاصة بطلبات المواطنين المقدمة عبر المنظومة الوطنية للتقنين.

يأتي هذا الإجراء في سياق سعي الحكومة لتقنين الأراضي وتعزيز الشفافية في توزيعها، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم العقارية في أسرع وقت ممكن. في مجال الخدمات العامة، تولّى محافظ أسوان متابعة إصلاح كسر خط طرد الصرف الصحي في منطقة الكرور، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب. تم استبدال الجزء التالف من الأنبوب بقطر 630 مللي من نوعية GRP، وذلك لتأمين تدفق مياه الصرف بكفاءة وضمان عدم تعريض المنطقة لأي خطر صحي.

كما أطلق المحافظ جولة ميدانية في الأسواق والشوارع داخل أسوان لضبط المخالفات وإغلاق المحلات غير المطابقة للمعايير التنظيمية في السوق السياحي والأسواق الجانبية، محققًا بذلك تحسينًا في نظام الانضباط التجاري والحد من التشويش على النشاطات الاقتصادية. على صعيد التنمية السياحية والاقتصادية، عقد المهندس لاشين اجتماعاً مع أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر برئاسة عبد الهادي محمد على، لبحث سبل تعزيز الحركة السياحية وتسهيل الاستثمار في القطاع.

وأكد أن السياحة تُعدّ أحد أهم محركات التنمية في أسوان، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية لإزالة العقبات وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين والسياح. بالإضافة إلى ذلك، التقى المحافظ مع المقيمين في منطقة الصحابي لسماع شكاواهم المتعلقة بالوحدات السكنية المتأخرة، وقدم تسهيلات ومزايا للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم السكنية وضمان استقرارهم.

في مجال التعليم، تابع القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، سير امتحانات كلية الآداب للعام الدراسي 2025-2026، مع ضمان تطبيق إجراءات تنظيمية وطبية شاملة لحماية صحة الطلبة والمقيمين. هذه الجهود المتنوعة تعكس التزام حكومة أسوان بتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة عبر تنسيق فعال بين جميع القطاعات





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