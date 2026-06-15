محافظ الشرقية يصدر قرارين بتكليف وكلاء ومديري الإدارات التعليمية بصفة مؤقتة

أصدر محافظ الشرقية قرارين جديدين رقمي 1042 و1043 لسنة 2026 يقضيان بإعادة تنظيم العمل بين عدد من وكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمديرية، حيث تم تكليفهم ب简约 سير العمل في وظائف أخرى بشكل مؤقت لحين shghylها قانونياً. تأتي هذه القرارات بهدف تعزيز الانضباط وضمان استمرارية العمل التعليمي بالمحافظة وفقاً للأطر القانونية.

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 1042 لسنة 2026 بشأن إعادة تنظيم العمل بين عدد من وكلاء الإدارات التعليمية ب مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

القرار鬼籍 نقل هؤلاء الوكلاء من وظائفهم الحالية إلى وظائف أخرى بصفة مؤقتة لحين شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية. وتضمنت الحركة تكليف محمود محمد عبد القادر هيبه وكيل ثان إدارة كفر صقر التعليمية بتسيير عمل وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية. بالإضافة إلى تكليف حسيني أحمد السيد سيد أحمد وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية بتسيير عمل وكيل ثان إدارة الصالحية التعليمية.

كما تم تكليف محمد محمد أحمد دماصي وكيل إدارة القرين التعليمية بتسيير عمل وكيل إدارة فاقوس التعليمية، وتكليف محمد إسماعيل محمد النوارجي وكيل إدارة الحسينية التعليمية بتسيير عمل وكيل إدارة منشأة أبو عمر التعليمية. وشملت الحركة أيضاً تكليف حاتم أحمد سليم المسلمى وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية بتسيير عمل وكيل ثان إدارة القرين التعليمية، إلى جانب تكليف صبري سلامة خير الله وكيل ثان إدارة العاشر من رمضان التعليمية بتسيير عمل وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية.

كما تم تكليف عبد المنعم علي عزازي عبد الرحمن وكيل إدارة فاقوس التعليمية بتسيير عمل وكيل إدارة الحسينية التعليمية. في السياق ذاته، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 1043 لسنة 2026 المتعلق بإعادة تنظيم العمل بين عدد من مديري الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية بصفة مؤقتة. وتضمنت هذه الحركة تكليف أحمد عبد العظيم عبد الله عبد الحميد مدير إدارة ديرب نجم التعليمية بتسيير عمل مدير إدارة فاقوس التعليمية.

كما تم تكليف يحيى علي إبراهيم أبو النور مدير إدارة أبو كبير التعليمية بتسيير عمل مدير إدارة ديرب نجم التعليمية. shrewda القرارات تكليف حاتم أحمد محمد محمود مدير إدارة فاقوس التعليمية بتسيير عمل مدير إدارة أبو كبير التعليمية. أكد محافظ الشرقية على الجهات المختصة بضرورة سرعة تنفيذ هذه القرارات كل فيما يخصه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه القرارات جاءت بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1101 لسنة 2013، والقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2012، فضلاً عن المذكرة المقدمة من مدير مديرية التربية والتعليم. الهدف من هذه القرارات هو إحكام السيطرة على منظومة العمل التعليمية وتحقيق الانضباط والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة بما يخدم الصالح العام





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