محافظ الجيزة يقوم بجولة مفاجئة في أوسيم لمتابعة النظافة والالتزام بمواعيد الغلق

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة ، ب جولة ميدانية ليلية مفاجئة في عدد من قرى مركز ومدينة أوسيم . هدفت هذه الجولة إلى متابعة حالة ال نظافة العامة، والتأكد من التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الإغلاق المحددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء. شملت الجولة زيارات إلى قرى بشتيل، والبراجيل، والحفرية، وشنباري، والكوم الأحمر، والزيدية، حيث تفقد المحافظ مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد عددًا من الملاحظات الميدانية للتعامل الفوري معها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي في سياق جهود المحافظة المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، والحرص على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لعملية إدارة المرافق والخدمات العامة. هذه الجهود تعكس التزام المحافظة بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف المجالات.\خلال الجولة، استدعى المحافظ نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، بالإضافة إلى فرق النظافة، موجهًا برفع تجمع للمخلفات بمدخل قرية شنباري بشكل فوري. شدد المحافظ على ضرورة حصر جميع بؤر تجمع المخلفات الموجودة في نطاق المركز، ووضع خطة زمنية محددة للانتهاء من رفعها والقضاء عليها خلال أسبوع. كما تفقد المحافظ طريق أرض اللواء – بشتيل، الواقع في نطاق مركز أوسيم، وأصدر توجيهات برفع عدد من بؤر المخلفات الموجودة على هذا الطريق، والعمل على تحسين مستوى النظافة لضمان تحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق. هذا الإجراء يأتي كجزء من سلسلة الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية، وتعزيز المظهر العام للمنطقة، وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين. المحافظة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الأساسية، وتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم السكان وتساهم في رفع مستوى معيشتهم.\أكد محافظ الجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري، على استمرار إجراء الجولات الميدانية المفاجئة لتقييم أداء الأحياء والمراكز، وذلك بهدف متابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو شكاوى. شدد المحافظ على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم، وحث رؤساء الأحياء والمراكز على ضرورة التواجد الميداني الفعال، والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين. هذه الجولات الميدانية تعكس التزام المحافظة بتحقيق الشفافية والمساءلة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. تهدف هذه الجهود إلى تحسين نوعية الحياة في المحافظة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة المحلية. المحافظة تعمل باستمرار على تطوير آليات التقييم والمتابعة لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة





