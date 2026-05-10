محافظ القليوبية يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

محافظ القليوبية يشدد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويفتتح مدرسة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالعبورنسبة تنفيذ 80 %، ويفتتح مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكة في القليوبية، ويستقبل سفير أذربيجان للمشاركة في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم حيدر علييف، وتفتتح وزيرة التنمية المحلية والبيئة مشروع وحدة احتجاز المضبوطات بالقليوبية، ويشنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية موسعة بمدينة العبور لتفتيش اللحوم والدواجن والأسماك ومزارع عرابي.

وجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية ، بتشديد الرقابة على الأسواق وتنفيذ حملات مكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. محافظ القليوبية وسفير أذربيجان يتفقدان مدرسة «الصداقة المصرية الأذربيجانية» بالعبورنسبة تنفيذ 80 %..

تفاصيل مشروع وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بالخانكة في القليوبيةمحافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان للمشاركة في إحياء ذكرى ميلاد الزعيم حيدر علييف٪80 ؜نسبة التنفيذ.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد مشروع وحدة احتجاز المضبوطات بالقليوبيةوفى هذا السياق شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية حملة تفتيشية موسعة بمدينة العبور برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وبحضور جهاز مدينة العبور، والمهندس حسين الصاوي والمهندسة إيمان أحمد، إلى جانب إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور محمد رفعت، وهيئة سلامة الغذاء فرع العبور برئاسة الدكتورة نرمين الخولي.

وشملت الحملة المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب التفتيش على عدد من مزارع عرابي بمدينة العبور، حيث تم ضبط سلخانة غير مرخصة داخل إحدى المزارع. وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم بقرية ولحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الحملات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير الآمن للمنتجات الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين





