محافظ السويس يفرض إغلاق المنشأة المخالفة بعد مقتل 8 أشخاص في حادث قطار الشلوفة

إغلاق فوري للمنشأة المخالفة في السويس بعد مقتل ثمانية ضحايا في حادث قطار الشلوفة، وتوجيه حملات تحقيق لتعديل سياسات السلامة وتقديم تعويضات لأسر الضحايا.

أعلن محافظ محافظة السويس، بعد مأساة أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في حادث قطار الشلوفة، اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الأنشطة غير المرخصة في المنطقة. قام المحافظ بفرض إغلاق كامل للمزرعة المخالفة التي اتُهمت بإهمال صيانة البنية التحتية وتجاوز القوانين الأمنية، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لحماية الأرواح وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وجّهت الجهات المختصة بضرورة إجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسباب الفشل في نظام الإشراف على القطارات، إضافة إلى مراجعة كافة التراخيص التي تصدر للمؤسسات العاملة في قطاع النقل للحد من حدوث مثل هذه الكوارث في المستقبل. كما أكد المحافظ على أن الحكومة ستحمل المسؤولية الكاملة عن تعويض أسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع الالتزام بتعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية وتحديث أنظمة الإنذار المبكر لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي





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