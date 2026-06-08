محاكمة 213 متهمًا بخلية النزهة: اتهامات تأسيس جماعة إرهابية وتمويلها وحيازة أسلحة

تواصل محكمة جنايات النزهة بمجمع محاكم بدر محاكمة 213 متهمًا في قضية خلlية النزهة، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اتهامات تشمل تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون، وتمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة نارية وتقليدية بقصد استخدامها في أعمال تخل بالأمن العام.

تواصل الدائرة الثانية بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، جلساتها للاستماع إلى شهود في محاكمة 213 متهمًا ب خلية النزهة ، وهي القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل واسعة في القضية التي تمتد على مدى أكثر من drei عقود. حيث بينت أن المتهمين من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، سعيًا إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وقد أسس هؤلاء المتهمون وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.

أما المتهمون من الرابع وحتى الثاني عشر، ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين، ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، فقد ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وفقًا لما أكدته التحقيقات. كما انضم المتهمون من الرابع والستين وحتى الأخير إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، كان غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

في حين وجه للمتهمين السابع والستين، ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين، تهمة حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام. 另外 تم توجيه تهم للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتى الثامن بعد المائتين تتعلق بحيازة أسلحة تقليدية. تسلط هذه القضية الضوء على نشاط جماعات إرهابية منظمة في مصر، وتظهر الارتباط بين الأعمال التحفيزية والقيادية وبين جرائم التمويل والتسلح.

تعكس الاتهامات账单的多元性، من تأسيس جماعات غير قانونية إلى تمويل الإرهاب وحيازة أسلحة، مما يشير إلى شبكة معقدة من النشاطات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسساتها. تستمر المحاكمة في الاستماع إلى الشهود، حيث يُتوقع أن تكشف الجلسات القادمة عن مزيد من التفاصيل حول الهياكل التنظيمية للخلية ووسائل تمويلها والأنشطة الم planification لها داخل البلاد





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خلية النزهة محاكمة إرهاب تمويل الإرهاب حيازة أسلحة جماعة إرهابية

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