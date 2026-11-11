محافظ أسيوط يعلن تفاصيل 16 حالة إزالة في المرحلة الثالثة من الموجة الـ30

أعلنت اللواء محمد علوان أن حملات إزالة التعديات في محافظة أسيوط أسفرت عن استرجاع 1086 مترًا مربعا من أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة مخالفات بناء بقيمة 100 متر مربعا.

أوضح اللواء محمد علوان ، محافظة أسيوط، أن حملة إزالة التعديات ومخالفات البناء الأكثر تطوراً قد أوضحت 16 حالة إزالة خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 ، ما يعكس الالتزام الفعلي لتوجيهات القيادة السياسية في حماية حقوق الدولة.

تفاصيل الحالات والنتائج الإيجابية

بعرض حساوة، أعلنت أن 9 حالات إزالة بمساحة إجمالية 1074 مترًا مربعا تم تنفيذها لاسترداد أراضي أملاك الدولة، إضافةً إلى مسافة 12 مترًا مربعا في التعدي في المهد، ما يقدّر استرجاع 1086 مترًا مربعا من الأراضي الخاصة بالدولة.

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بالإضافة، شملت الحملة إزالة مخالفات بناء بنحو 100 مترًا مربعا تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، كما نفذت 3 حالات إزالة إضافية في المهد، توائم مجموع مساحتها 100 مترًا مربعا. كذلك، تم إزالة حالتي تعدٍ على أراضي زراعية خاصة بمساحة إجمالية 16 سهما.

تعاون متعدد القطاعات وتنسيق مستمر

أشار المحافظ إلى ضرورة تنسيق مستمر بين الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية، والجهات المعنية لضمان عملية تكثيف الحملات الميدانية. كما شدد على العمل السريع لمعالجة أي محاولة جديدة للتعدي أو بناء مخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لتجنب تكرار الظواهر.

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توضح الهيئة الإدارية أنه سيتم متابعة تنفيذ قرارات الإزالة يوميًا، مع التركيز على التعامل الحاسم مع المخالفات فور رصدها، لضمان حفظ أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية ولصون حقوق الدولة وارسال رسالة واضحة عن سيادة القانون.

المسار المستقبلي والأهداف المستقبلية

تؤكد القيادة السياسية الحث على الاستمرار في حملة الموجة الـ30 بجميع القطاعات. الأهداف المستقبلية تشمل إنقاذ المزيد من أراضي الأملاك، والتأكد من التزام جميع الناجين بالتراخيص المناسبة لتجنب أي تعدي مستقبلي.

وتؤكد المحميات على أن الجهود ستستمر إلى أن يحقق كل الأهداف المنشودة، لتقريب الوطن من مسيرة النضال ضد التعدي وحماية الأصول الوطنية بحرية وبشكل دائم.