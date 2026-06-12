محافظ السويس يغلق المزلقان بعد مقتل 8 في حادث قطار الشلوفة ويؤكد تسريع مرحلة "حياة كريمة"

إغلاق غير قانوني لمنطقة المزلقان بعد مقتل ثمانية أشخاص في حادث قطار، وتحديث حول تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وسط تحديات إقليمية ولوجستية، وتحذير من سرعة الرياح في 14 مدينة.

أعلن محافظ محافظة السويس اليوم إغلاق منطقة المزلقان التي كانت تُستَغل بصورة غير قانونية بعد وقوع حادث مأساوي ألحق بأرواح ثمانية أشخاص عندما انقلب قطار الشلوفة على مساره.

وجاء هذا القرار بعد تحقيقات ميدانية أكدت أن التخالف في استخدام الأرض ساهم بشكل مباشر في تفاقم الخطورة على السكة الحديدية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامة المواطنين وإعادة تأهيل الموقع وفق اللوائح الرسمية. ويؤكد المسؤولون أن الإغلاق سيتبع برنامجاً شاملاً لإعادة تأهيل المنطقة، يتضمن إزالة المخلفات غير المشروعة، وإعادة توجيه الاستخدامات بما يتماشى مع المخططات العمرانية المعتمدة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

في سياقٍ متصل، أوضح الكاتب الصحفي كمال ريان خلال مكالمة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة تضع تركيزاً كبيراً على إنجاز المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية. وقد أصدر الرئيس توجيهات واضحة للحكومة بضرورة إكمال جميع مشروعات المرحلة الأولى بسرعة، مع تسريع إدخالها إلى الخدمة العامة. وأشار ريان إلى أن هناك مراجعات مستمرة لتحديد العقبات التي قد تعترض تنفيذ بعض المشروعات، سواءً كانت إجرائية أو لوجستية، لضمان تشغيلها وتحقيق الفائدة المرجوة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من "حياة كريمة" واجهت تحديات تنموية ولوجستية عدة، تزامنت مع توترات إقليمية ودولية أثرت على الاستقرار وسلاسل الإمداد. فقد أدت الحروب في أوكرانيا، والصراع في قطاع غزة، وكذلك التوترات بين إيران وأمريكا وإسرائيل إلى ارتفاع كبير في أسعار الخامات الأساسية، ما شكل عبئاً إضافياً على تمويل وتنفيذ المشروعات.

إضافة إلى ذلك، عانت القرى المستهدفة من نقص في البنية التحتية الأساسية على مدى عقود، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والمرافق العامة، ما استدعى ضخ استثمارات جديدة لتغطية هذه الفجوات. كما كان توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس ومراكز الخدمات الحكومية من أبرز العقبات التي تم تجاوزها بفضل تنسيق الجهات المختصة وإجراءات التخطيط السريعة.

وفي ظل هذه الجهود، يسلط الضوء أيضاً على تحذير أثارته هيئة الأرصاد عن ارتفاع سرعة الرياح المتوقعة في اليوم الحالي، حيث تشير التنبؤات إلى أن 14 مدينة قد تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة. تدعو الجهات المختصة السكان إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وضمان تأمين المباني والمرافق العامة ضد أي أضرار محتملة، في إطار السعي للحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير بيئة معيشية مستقرة، بما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة





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حوادث قطار مبادرة حياة كريمة التنمية المحلية التحديات اللوجستية تحذير الطقس

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