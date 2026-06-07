محافظ بني سويف يثني على جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي

حسناً

تلقى محافظ بني سويف تقريرًا بشأن بدء تشغيل محطة تنقية مياه الشرب بقرية الفقاعي بمركز ببا، بطاقة إنتاجية 8.6 ألف متر مكعب يوميًا. وأوضح التقرير أن المحطة بدأت ضخ المياه على شبكات منطقة الخدمة التي تشمل قرى الفقاعي وكفر جمعة وجزيرة الفقاعي ومنية الجيد، بما يخدم أكثر من 35 ألف نسمة.

كما استلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصوامع وشون بني سويف منذ بداية موسم الحصاد 318 ألف طن من الأقماح المحلية. وفي ضوء التقرير، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المبذولة من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعاملين بها في تنفيذ ومتابعة مشروعات القطاع





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