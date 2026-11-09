محافظ المنوفية يحيل مدير مستشفى زاوية الناعورة و48 موظفاً للتحقيق

محافظ المنوفية اللواء عمرو الغريب يحيل مدير مستشفى زاوية الناعورة و48 من العاملين للتحقيق بسبب التقصير وضعف الإشراف على الخدمات الطبية

أصدر اللواء عمرو الغريب ، محافظ المنوفية ، قراراً عاجلاً بإحالة مدير مستشفى زاوية الناعورة المركزي، وعدد خمسين من العاملين إلى الجهات المختصة للتحقيق، وذلك رداً على التقصير الفادح في تأدية المهام.

جاء هذا الإجراء الإداري القاسي بعد مرور مفاجئ لفريق مختص من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة التابعة لديوان عام المحافظة على مرافق المستشفى، حيث كشف الفريق عن ثغرات خطيرة في نظام العمل.

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وقد شمل القرار النقل الإداري لمدير المستشفى إلى الإدارة الطبية بالشهداء، بينما تم إحالة أربعة وثمانين من العاملين المتغيبين عن عملهم للتحقيق، لتقييم مدى مسئوليتهم عن تدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

دواعي الإحالة والتقصير الوظيفي

كان الدافع الأساسي وراء هذه القرارات هو ضعف الإشراف الإداري وتدني جودة الخدمات الطبية، وقد تم توثيق هذه الملاحظات بشكل دقيق خلال الجولة الميدانية التي أجراها اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، في يوم الاثنين الحالي بمركز ومدينة الشهداء.

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وكانت المهمة الموكلة لفريق المراجعة الداخلية والحوكمة هي المتابعة الدقيقة لانضباط سير العمل داخل المؤسسة الصحية، والتأكد من التزام الموظفين بمواعيدهم، فضلاً عن تقييم مستوى الكفاءة في التعامل مع المرضى المواطنين.

المواقف الرسمية ومعايير التقييم

أكد محافظ المنوفية في تصريحاته الرسيمة أن الانضباط والالتزام بالدوام العملي والإخلاص في العمل هما المعيار الأساسي وغير القابل للتفاوض لتقييم أداء جميع المسؤولين في مختلف المواقع الإدارية والمؤسسية داخل المحافظة.

وقال اللواء عمرو الغريب إن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي في إطار ضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل جذري، مشيراً إلى أن أي تقصير أو غيبة عن العمل تعتبر إهمالاً للواجب يستوجب المحاسبة الفورية.

الآثار المستقبلية والمزيد من الضبط

وأنذر المحافظ بأنه سيتم استمرارية الحملات التفتيشية المفاجئة والروتينية على مختلف القطاعات الخدمية الأخرى، للتأكد من انتظام العمل اليومي وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل المثالي الذي يستحقونه.

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وشدد محافظ المنوفية على عدم السماح بأي نوع من أنواع التقصير داخل منظومة الجهاز الإداري للمحافظة، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي مقصر أو متغيب، لضمان سيادة القانون وحقوق المواطنين في خدمات عامة متميزة.